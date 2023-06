Bij Colruyt-dochters Dreamland en Dreambaby zullen door vrijwillige vertrekken en interne verschuivingen al zeker ruim een vijfde minder mensen getroffen worden door een collectief ontslag dan in april aangekondigd. Dat blijkt dinsdag uit de toelichting bij de jaarresultaten van de retailgroep.

Op 19 april kondigde Colruyt aan dat het 192 van de zowat 1.100 jobs wilde schrappen bij speelgoedwinkelketen Dreamland en babyspullenketen Dreambaby. Eén van de 48 winkels van Dreamland en vijf van de 32 vestigingen van Dreambaby doen de deuren dicht. De herstructurering gaat hand in hand met de verkoop van 75 procent van Dreamland aan speelgoedwinkelketen ToyChamp.

Intussen is de informatie- en consultatiefase in het kader van de wet-Renault, die de te volgen procedure bij een collectief ontslag vastlegt, afgelopen. In zijn financieel rapport spreekt Colruyt nog van 151 getroffen medewerkers. “Als mensgerichte werkgever zal Colruyt Group maximaal inzetten op heroriëntering binnen de groep om het aantal ontslagen te reduceren”, klinkt het nog.

Sociaal plan

Bij Colruyt-woordvoerster Silja Decock is te horen dat het lagere aantal onder andere te maken heeft met betrokken werknemers die zelf al vertrokken zijn of een andere functie vonden binnen de groep. Dat bevestigt ook Karen Van de Voorde van de socialistische vakbond BBTK. “We zijn nog volop aan het onderhandelen over een sociaal plan”, zegt Van de Voorde. “We hopen het aantal naakte ontslagen nog verder te reduceren.” Colruyt wil het sociaal overleg nog voor de zomer afronden, aldus Decock. “De gesprekken lopen vanaf het begin in een constructieve sfeer.”

