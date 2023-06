Het einde van een tijdperk: Jef Colruyt stopt als CEO van Colruyt Group

Jef Colruyt treedt op 1 juli af als CEO van Colruyt Group. Hij blijft wel voorzitter van de raad bestuur. Operationeel directeur Stefan Goethaert volgt hem op als CEO. Voor één keer mag het cliché ‘einde van een tijdperk’ bovengehaald worden. Jef Colruyt was CEO sinds 1994 en Stefan Goethaert is de eerste CEO die geen familie is van stichter Franz Colruyt, de grootvader van Jef Colruyt.

Stefan Goethaert (56), burgerlijk ingenieur van opleiding, werkt sinds 2012 voor Colruyt. In 2013 nam hij de leiding over de voedingsproductieafdeling van de groep en in 2019 kwamen daar onder meer ook de huismerken van de retailer bij. Sinds april vorig jaar is hij operationeel directeur en kreeg hij ook de zakelijke afdelingen onder zich.

‘De dagelijkse leiding en de toekomst van Colruyt Group zijn in goede handen bij Stefan en zijn directiecomité’, zegt Jef Colruyt. ‘Na tien jaar in de groep heeft hij de nodige bagage en een doorgedreven kennis van de verschillende activiteiten om de strategie van Colruyt Group verder vorm te geven en te realiseren in een retailmarkt in volle evolutie.’

Het palmares van Jef Colruyt Werd in 1994 op 36-jarige leeftijd CEO, na het plots overlijden van zijn vader Jo Colruyt. Verfijnde het model van kostenbesparingen en spartaanse winkels waardoor de laagsteprijsgarantie van de Colruytwinkels waargemaakt kon worden. Werd in 2002 bekroond tot manager van het jaar. Architect van de diversificatie in de voedingsactiviteiten: de Okay-buurtsupermarkten, Collect & Go-boodschappendienst en Spar-supermarkten werden grote successen. Bio-Planet kon wel niet uit de niche breken. Investeerde ook buiten de supermarkten, vooral in windenergie en non-food retail.

Jef Colruyt, die in oktober 65 jaar wordt, blijft na 1 juli wel voorzitter van de raad van bestuur.

Trends-beursexpert Danny Reweghs blikt terug op de carrière van Jef Colruyt en kijkt vooruit naar de uitdagingen van zijn opvolger. (Lees verder onder de video)

Logisch getalm met de opvolging

Er was al enkele jaren speculatie wanneer Jef Colruyt de fakkel ging doorgeven. Bij Colruyt Group worden de topmanagers doorgaans vervangen wanneer ze 62 geworden zijn. Jef Colruyt is met zijn 64 jaar ondertussen al goed voorbij die kaap. Ergens was het wel logisch dat Jef Colruyt talmde met zijn opvolging. Tijdens het voorjaar van 2020 en de eerste lockdowns moest Colruyt Group alles op alles zetten om Colruyt, Okay en Spar niet te doen bezwijken onder het hamsteren van angstige consumenten. Het personeel van de non-food winkels en administratieve medewerkers van de hoofdzetel moesten bijspringen in de winkels. Na de echt kritieke fase van de coronacrisis bleven de supermarkten van Colruyt met de zware naweeën kampen omdat de aanvoerketens zwaar verstoord waren.

Tegelijk bleef de concurrentie zwaar, met onder meer Albert Heijn België die veel druk zette met lagere prijzen. Door stijgende kosten en lagere prijzen erodeerde de winstmarge van Colruyt Group en die daling werd nog sterker in 2022. Toen werd de inflatie pas echt problematisch door de economische onzekerheid en exploderende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. De retailer kon het voorbije jaar echter nooit de inflatie doorrekenen aan de klant, onder meer door de zware concurrentie van Albert Heijn. Colruyt verdedigde zijn laagste prijsgarantie ten koste van de winstmarge. De marges zakten naar een historisch dieptepunt, waardoor het in ongenade viel bij beleggers.

Opvolger Stefan Goethaert staat voor een zware taak om in zeer uitdagende omstandigheden de groep verder te laten groeien, zowel in marges als omzet. Maar in de kernactiviteiten, supermarkten, staat het enorm onder druk. Ahold Delhaize wil via Delhaize en Albert Heijn België het marktleiderschap van Colruyt Group afnemen en heeft diepe zakken om met een prijzenoorlog de laagsteprijsgarantie van Colruyt te bedreigen.

Koterij aan nevenactiviteiten

Jef Colruyt laat wel geen warboel achter. Jef Colruyt had het voorbije jaar de groep geherstructureerd. De voorbije decennia was rond de voedingsactiviteiten een koterij aan nevenactiviteiten ontstaan van windenergie en speelgoedwinkels tot een webshop voor onderbroeken en apotheken. Colruyt Group kreeg de reputatie dat het gewoon maar in het wilde weg dingen kocht. Al die extra investeringen hadden ook geld gekost, zodat Colruyt opeens ook schulden had. Het bedrijf ging altijd prat op de ijzersterke balans. Het afgelopen half jaar volgden een aantal ingrepen: een aantal activiteiten werden afgestoten, de schulden werden voor een groot stuk afgelost.

Wat overblijft, is wel nog altijd een zeer diverse groep aan bedrijven. Goethaert heeft bij Colruyt vooral op de voedingsgerelateerde activiteiten gewerkt, maar moet nu een strategie uitvoeren waar al die uiteenlopende bedrijven toch op de een of andere manier elkaar versterken. Goethaert zal dat in nauw overleg doen met Jef Colruyt die voorzitter blijft. Woensdag geeft het bedrijf een persconferentie. Het zal direct een indicatie zijn hoe operationeel betrokken Jef Colruyt zal zijn in de nieuwe managementstructuur.

Colruyt ziet winst met 30 procent dalen Colruyt opende dinsdag nabeurs de publicatie van de jaarcijfers met het nieuws dat Jef Colruyt stopt als CEO (zie hierboven). Enigszins in de schaduw van die aankondiging staan de jaarcijfers voor de twaalf maanden tot en met maart. Kort samengevat: minder winst, meer omzet. ‘Boekjaar 2022/23 werd gekenmerkt door een uitdagende macro-economische context met hoge inflatie, stevige kostenstijgingen en een negatief ondernemings- en consumentenvertrouwen’, staat te lezen in het resultatenbericht. Dat vertaalt zich wel nog in 10,82 miljard euro omzet, een stijging met 7,7 procent. Maar de stijgende omzet is volgens de Halse retailer vooral te danken aan de inflatie (hogere prijzen, nvdr.). Bovendien wordt dat effect ‘deels gecompenseerd door lagere volumes’. Door de laagsteprijzenstrategie kan het bedrijf bovendien de kostprijsinflatie niet volledig doorrekenen, klinkt het ook. Daar komen stijgende operationele kosten bovenop, denk aan de energiekosten of indexering van de lonen. In die context is de bedrijfswinst 25,8 procent gedaald tot 279 miljoen euro en de nettowinst 30,4 procent tot 201 miljoen euro. Het bedrijf mist zo nipt de analistenconsensus van 203 miljoen euro nettowinst van financieel nieuwsagentschap Bloomberg. Het marktaandeel van Colruyt Group in België (Colruyt Laagste Prijzen, Okay en Spar) steeg volgens de retailer wel tot 31,0 procent in boekjaar 2022-2023, tegenover 30,8 procent het voorgaande jaar. ‘We blikken terug op een uitdagend boekjaar dat uitmondde in een sterke daling van het resultaat (…)’, besluit Jef Colruyt in het persbericht.

Trends sprak eerder deze maand nog met Stefan Goethaert naar aanleiding van de samenwerking van Colruyt met Robinetto rond kraantjeswater:

