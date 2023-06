Belgische voetbalclubs kijken tegen een berg verlies aan

De Belgische profclubs boekten in het seizoen 2021-2022 een recordomzet van 381,5 miljoen euro. Tegelijk steeg het gecumuleerd verlies tot 156 miljoen euro. Hoge spelerssalarissen en meer fiscale lasten zijn daarvoor verantwoordelijk.

Het Belgische profvoetbal kende in het seizoen 2021-2022, na de rampzalige covid-jaren waarin matchen zonder toeschouwers werden gespeeld, een forse heropleving. De inkomsten van de clubs stegen met 31 procent tot 381,5 miljoen euro. Nooit eerder lagen de inkomsten van de ploegen uit de Pro League hoger.

Opmerkelijk is dat de ticketverkoop niet langer de voornaamste inkomstenbron is. Tv-rechten en sponsoring/reclame hebben die plaats overgenomen en zijn goed voor respectievelijk 100 en 94 miljoen euro omzet. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Deloitte en de Pro League naar de impact van het Belgische profvoetbal.

De recordomzet vertaalt zich echter niet in winstcijfers. Integendeel, de profclubs boekten 16 miljoen euro extra verlies tegenover het seizoen 2020-2021. Dat het verlies nog uitdiept, ligt vooral aan de hoge spelerssalarissen, die met 22 procent toenamen. Enerzijds hadden de profclubs veel meer spelers onder contract, anderzijds stegen de salariskosten gevoelig als gevolg van de fiscale hervorming die in januari 2022 doorgevoerd werd.

Impact fiscale hervorming

Deloitte becijferde dat 14 miljoen euro van de extra verliezen toegeschreven kunnen worden aan de fiscale hervorming, die ervoor zorgt dat clubs meer sociale bijdragen en belastingen moeten betalen. De fiscale druk op de clubs steeg in de eerste helft van 2022 met 21 procent, waardoor ze hun belastinguitgaven zagen stijgen tot 117 miljoen euro.

“Clubs zijn minder afhankelijk geworden van de ticketverkoop, wat hun bedrijfsmodel duurzamer maakt”, zegt Sam Sluismans, partner bij Deloitte Belgium. “Maar voor veel clubs was de belastinghervorming in 2022 een serieuze financiële opdoffer. Het valt af te wachten hoe ze deze hogere uitgavenpost in de toekomst zullen opvangen. Sommige clubs zullen hun bedrijfsmodel ongetwijfeld moeten bijschaven.”

Zoeken naar externe investeerders

Transferinkomsten zijn een belangrijk middel om het gat in de rekeningen te dichten, maar ze volstaan steeds minder. Daarom zoeken veel Belgische clubs een kapitaalkrachtige investeerder, en die komt vaak uit het buitenland. Op enkele topclubs na zijn zowat alle Belgische profclubs intussen in buitenlandse handen. Vooral Amerikaanse investeerders dienen zich de jongste jaren en maanden aan als kandidaat-overnemers. Zo sloot KV Kortrijk onlangs een overeenkomst met de Amerikaanse familiale groep Kaminski.

Ook AA Gent in de uitverkoop

Volgens de krant De Tijd is ook bij AA Gent een Amerikaanse investeerder in de running om een participatie in de club te verwerven. Het zou gaan om de Texaanse miljardair Bill Foley. Hij bezit een ijshockeyclub in de VS en via aan aantal tussenvehikels is hij ook eigenaar van de Britse voetbalclub Bournemouth.

Maar ook in eigen land is er interesse. De Oost-Vlaamse ondernemer Sam Baro zou eveneens azen op een deelneming in AA Gent. Hij is vooral bekend als bedrijfsleider van de hr-dienstverlener Planet Group. Onlangs wierp hij de regionale tv-zender AVS een reddingsboei toe.