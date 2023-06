Vastgoed aan de kust: meer rustzoekers, toch minder druk in Nieuwpoort

Met een van de grootste jachthavens van Europa is Nieuwpoort in trek bij kapitaalkrachtige zeilers. Maar ook rustzoekers vinden hun weg naar de badplaats.

“Waarom kiezen jullie voor Nieuwpoort?” vraagt Christophe Decock, de zaakvoerder van Century 21 Sea Port, aan al zijn klanten. Almaar vaker luidt het antwoord: “We zijn op zoek naar rust.” “In tegenstelling tot badplaatsen met een station vinden ze die rust nog wel in Nieuwpoort”, zegt Decock.

Een andere troef van Nieuwpoort is de jachthaven, een van de grootste van Europa, waardoor de badstad ook in trek is bij kapitaalkrachtige zeilers. “In Nieuwpoort zien ze vanuit hun appartement hun zeilboot liggen.”

Marc Naessens van Immo Eecke wijst ook op de succesvolle vervlechting van Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad. “Er is fors geïnvesteerd in de opwaardering van Nieuwpoort-Bad. En tussen de stad en de kust heb je de havengeul en de Albert I-laan, waar de voorbije jaren nieuw aanbod is gecreëerd. Die nieuwe gebouwen zijn vaak strakker en frisser van stijl, en dat spreekt ook een wat jonger publiek aan.”

Begeerde villa’s

Met een mediaanprijs van 229.000 euro voor appartementen is Nieuwpoort een van de duurdere kustgemeenten. Aan de westkust is alleen Oostduinkerke duurder (231.125 euro). SmartBlock berekende de vierkantemeterprijs voor Nieuwpoortse appartementen in herverkoop op 4.178 euro (+4,2%).

Kan dat omslaan, nu de extreme drukte van tijdens de coronajaren is weggeëbd? “Het is inderdaad wat rustiger, maar dat heeft geen effect op de prijzen”, antwoordt Marc Naessens. “Het blijft een spelletje van vraag en aanbod, en er zijn nog altijd voldoende kandidaat-kopers om het huidige prijspeil te handhaven.” Christophe Decock verwacht evenmin een prijsdaling. “Het aantal bezoeken is wel afgenomen, maar de kwaliteit van die bezoeken is heel goed. Ik hoor van collega’s in het binnenland dat vijf op de tien dossiers die ze binnenkrijgen, worden afgekeurd door de bank. Dat probleem speelt nauwelijks aan de kust.”

Decock merkt nog op dat het duurdere vastgoed – de prijscategorie vanaf 800.000 euro – zeer vlot verkoopt. “Als in de Simli-wijk een villa op de markt komt, staat die meestal niet lang te koop”, zegt hij. “Met zijn charmante, authentieke villa’s is het een wijk die kopers aantrekt die vroeger misschien in het Zoute of De Haan gekocht zouden hebben.”

Voor de nieuwbouwmarkt in Nieuwpoort komt SmartBlock uit op een vierkantemeterprijs van 4.289 euro. De blikvanger op de Nieuwpoortse nieuwbouwmarkt is The Grand, een herbestemming van het voormalige Le Grand Hôtel op de zeedijk. De erfgoedontwikkelaar VDD Project Development werkt daarvoor samen met het gerenommeerde architectenbureau David Chipperfield Architects. De restauratiewerken zijn onlangs gestart. Inmiddels zijn al meer dan zestig van de zeventig appartementen verkocht.