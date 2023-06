Vastgoed aan de kust: Blankenberge, markt met twee snelheden

De prijzen van bestaand vastgoed in Blankenberge zijn de laagste van de Belgische kust. Bovendien biedt de koopmarkt er voor elk wat wils.

Heel ruim en erg divers: zo omschrijven lokale vastgoedmakelaars het koopaanbod in Blankenberge. “Het varieert van heel oude gebouwen tot redelijk wat nieuwbouw, en van zeer klein en goedkoop tot groot en duur”, illustreert Maarten Walcarius van ERA Servimo.

De statistieken van de notarissen tonen tussen 2018 en 2022 een prijsstijging van 10 procent voor een verkocht appartement (geen nieuwbouw) op de Blankenbergse dijk. Tussen 2021 en 2022 was er wel een daling van 5,6 procent. De mediaanprijs bedroeg vorig jaar 220.000 euro, of 49.000 euro minder dan het gemiddelde van alle dijkdeelgemeenten samen.

Ook de mediaanprijs bij de herverkoop van een huis was met 240.000 euro een pak lager dan die van de kust (300.000 euro). Blankenberge is op de secundaire vastgoedmarkt dan ook nog altijd de goedkoopste badstad van ons land.

Bij de nieuwbouw stelde SmartBlock afgelopen jaar een lichte prijstoename van 2,8 procent voor een doorsneeappartement vast. Maar met een mediane vraagprijs van 332.487 euro is Blankenberge wel nog altijd 16 procent goedkoper dan algemeen aan de Belgische kust (396.509 euro). Al liggen de prijzen van een nieuwbouwappartement in Zeebrugge, Middelkerke, De Haan, Bredene en Westende nog lager.

Goedkoopste badstad

Volgens Nick Coeman van het vastgoedkantoor Dewaele bewegen de verkoopprijzen nog altijd met twee snelheden. “De prijzen van jonge en nieuwbouwappartementen stijgen nog. Een stagnerende en zelfs licht dalende trend zien we in de prijzen van ouder en energetisch slecht presterend vastgoed. De kopers zijn kritisch geworden en eigenaars van oude panden worden gedwongen investeringen te doen om ze te kunnen verkopen. De huurprijzen volgen eerder een continue stijging van zo’n 2 procent per jaar. De eisen van huurders liggen wel elk jaar hoger. Ze willen een modern appartement met alle comfort.”

“Unieke of zeldzame panden blijven het hoe dan ook goed doen op de koopmarkt”, meent Maarten Walcarius. “Denk bijvoorbeeld aan vrijstaande huizen of aan vastgoed op uitzonderlijke locaties, zoals op de zeedijk of aan de jachthaven. Al merken we ook voor dat type woningen dat de energetische verplichtingen die de overheid oplegt en de hoge grondstoffenprijzen bepalende factoren zijn. Recentere gebouwen raken daardoor steeds meer in trek, en dat zal ook een impact op de prijzen hebben.”

5,6 procent bedraagt de prijsdaling van een tweedehands appartement tussen 2021 en 2022 in Blankenberge.