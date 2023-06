Vastgoed aan de kust: prijzen maken inhaalbeweging in De Haan-Wenduine

De Haan-Wenduine kende het afgelopen jaar de sterkste prijsstijging van alle kustgemeenten, zowel voor bestaand vastgoed als voor nieuwbouwappartementen.

De vastgoedmarkt in De Haan-Wenduine bestaat uit twee segmenten. “Enerzijds is er de verkoopmarkt. Daar is het aanbod aan appartementen vrij groot”, weet Manon Debree van Immo Vinck. “Dat segment blijft populair bij jonggepensioneerden die zich hier willen vestigen. Instapklare panden worden veel vlotter verkocht dan woningen die nog renovatie vergen. Anderzijds is er de verhuurmarkt. Daar is de vraag naar woningen voor jaarverhuur groter dan het aanbod.”

Nikolas Winne van Immo Wenduine omschrijft het aantal panden dat in zijn regio te koop of te huur staat als “normaal”: “Op toeristische locaties zijn er uiteraard veel tweedeverblijvers, en daar is altijd meer circulatie. Tweedeverblijvers kopen hier vooral appartementen, waardoor het aanbod aan huizen in dat marktsegment vrij beperkt is.”

Wie vorig jaar een bestaand appartement in De Haan of Wenduine kocht, betaalde daar volgens de notarissen gemiddeld 225.000 euro voor, ongeveer evenveel als de mediaanprijs aan de hele Belgische kust (230.000 euro). Opmerkelijk is dat de prijzen in De Haan en Wenduine in één jaar met respectievelijk 10,3 en 15,4 procent de hoogte in gingen, terwijl het kustgemiddelde een daling van 2,1 procent liet optekenen.

Kijken we naar de herverkoop van huizen, dan was De Haan met een mediaanprijs van 355.500 euro duurder dan Wenduine (311.000 euro). Het gemiddelde van alle Belgische badplaatsen bedroeg vorig jaar 300.000 euro. Tussen 2021 en 2022 kenden De Haan (+14,5%) en Wenduine (+22%) dan ook de sterkste prijsstijging van de secundaire huizenmarkt aan de kust.

SmartBlock verzamelt ook de vraagprijzen voor nieuwbouwappartementen. In De Haan betaalt u vandaag 303.124 euro, een kwart minder dan het gemiddelde aan de Belgische kust (396.509 euro). Wenduine is met 404.268 euro wel fors duurder dan De Haan.

Slechte energiescore

“De verkoopprijzen stijgen nog, maar niet meer zo spectaculair als tijdens de coronaperiode”, zegt Nikolas Winne. “In de nabije toekomst zal de prijstoename wellicht blijven doorzetten. Dat geldt zeker voor toplocaties zoals de zeedijk, waar het aanbod beperkt is. We merken wel dat appartementen met een slechte energiescore heel moeilijk een koper vinden.”

“Instapklare appartementen en nieuwbouwprojecten liggen zeer goed in de markt”, stelt Manon Debree. “De prijzen daarvan zullen blijven toenemen, weliswaar in beperktere mate. Voor panden waar nog werk aan is of die een slechte energiescore hebben, verwachten we een lichte daling. Tellen we die twee bewegingen op, dan kunnen we stellen dat de prijzen stagneren. En zo’n status-quo is in een periode van hoge inflatie een prijsdaling. Verhoudingsgewijs is vastgoed hier dus goedkoper.”