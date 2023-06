Vastgoed aan de kust: meer aanbod op een gekalmeerde markt in De Panne

Na enkele woelige jaren zit de vastgoedmarkt van De Panne opnieuw in rustiger vaarwater. “De periode dat kandidaat-kopers tegen elkaar moesten opbieden, is achter de rug.”

Aan de Westkust is De Panne de gemeente met de sterkste prijsontwikkeling. Tussen 2018 en 2022 klom de mediaanprijs van appartementen er met 34,5 procent tot 195.000 euro. De Panne blijft daarmee een relatief goedkope kustgemeente, maar in Middelkerke, Westende en Blankenberge zijn de prijzen lager.

Zal er na die sterke prijstoename een correctie volgen? De vastgoedmakelaars Bram Haerhout van Immo Albatros en Frederick Van de Kerckhove van ERA Servimo De Panne denken van niet. “De prijsstijgingen zijn wel gestopt, maar de prijzen halen nog altijd het hoge niveau van 2022”, zegt Van de Kerckhove. “Op toplocaties zien we uitschieters tot 5.500 en zelfs 6.000 euro per vierkante meter.”

Voor een recent appartement op de zeedijk, met een klassieke oppervlakte van 90 vierkante meter, moet je volgens Haerhout rekenen op een prijs van 450.000 euro, of 5.000 euro per vierkante meter. “Net achter de zeedijk, op locaties aan de zonnekant, zakt de vierkantemeterprijs naar 4.000 euro. Voor echte tweedelijnsliggingen is 3.250 euro per vierkante meter een courante prijs.”

De vastgoedactiviteit in De Panne lijkt behoorlijk stand te houden. “De eerste weken van 2023 waren nog rustig, maar in februari trok de verkoop aan”, zegt Van de Kerckhove. Haerhout heeft het over “een twijfelmarkt” bij het jaarbegin. “In maart en april hebben we echter heel goed verkocht en ook mei is goed begonnen. Dat ligt in lijn met de marktdynamiek vóór corona. Mensen die een appartement kopen aan de kust, doen dat graag in het vroege voorjaar, zodat ze er in de zomer al van kunnen genieten.”

De vraag blijft volgens de makelaars op peil, al worden de recordniveaus van tijdens de coronaperiode niet langer gehaald. En Bram Haerhout stelt vast dat het aanbod opnieuw toeneemt. “De vastgoedmarkt komt daardoor wat in rustiger vaarwater. De periode dat kandidaat-kopers tegen elkaar moesten opbieden, is achter de rug.”

Meer nieuwbouw

Beide makelaars zijn lovend over de nieuwe dynamiek in De Panne, die ook resulteert in een toename van het aantal nieuwbouwprojecten. “De ontwikkelaars bleven weg uit De Panne, maar ze hebben sinds kort opnieuw de weg naar onze gemeente gevonden”, zegt Haerhout. “Een goede zaak, want het zorgt voor een vernieuwing van het patrimonium.”

Van de Kerckhove stelt vast dat ook de buitenlandse kopers De Panne herontdekken. “Begin jaren 2000 zagen we hier veel Luxemburgse en Duitse kopers. Dat was stilgevallen, maar nu krijgen we opnieuw buitenlandse kopers over de vloer: mensen uit Noord-Frankrijk, maar vooral weer Duitsers en Luxemburgers. Zeker voor de Luxemburgers zijn de prijzen hier heel schappelijk.” Bij Immo Albatros is het cliënteel, op een uitzondering na, volledig Belgisch, “met een fiftyfiftyverhouding tussen Vlamingen en Walen.”