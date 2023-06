Vastgoed aan de kust: Bredene, atypische badplaats met ruime mix

De vastgoedprijzen in Bredene kenden een inhaalbeweging. Toch is nieuwbouw er nog altijd goedkoper dan in bijna alle andere kustgemeenten.

Volgens de notarissen daalde de mediaanprijs van een appartement op de secundaire markt in Bredene tussen 2021 en 2022 met 5,9 procent tot 213.816 euro. Tegenover 2018 was dat wel nog altijd 12,5 procent meer. De mediaanprijs voor de hele Belgische kust bedroeg vorig jaar 230.000 euro, of 7,5 procent hoger. Volgens SmartBlock steeg de vraagprijs van een gemiddeld nieuwbouwappartement in Bredene vorig jaar met 4,5 procent tot 287.562 euro. Van alle Belgische kustgemeenten is enkel Westende (246.088 euro) goedkoper. Het gemiddelde voor de hele kust ligt met 396.509 euro voor een nieuwbouwappartement 38 procent hoger dan dat van Bredene.

De verkoopprijzen van bestaand vastgoed zijn dus vergelijkbaar met het kustgemiddelde, maar de vraagprijzen van nieuwbouw behoren tot de laagste. “Bredene is dan ook een zeer diverse gemeente”, stelt Eva Vanhoye van Vastgoed Vanhoye. “Zo bestond Bredene-Dorp vroeger uit rijwoningen en halfopen bebouwing, maar tegenwoordig vind je er ook meer appartementen. Een andere wijk is het Sas: vroeger waren er enkel arbeiderswoningen, vandaag worden er knap gerenoveerde huizen verkocht.”

“Bredene is een atypische badplaats met een ruime mix”, bevestigt Bart Devuyst van Devuyst Vastgoed. “Er is het toeristische centrum rond de Kapelstraat met daarachter de campings. Er is ook een ruim aanbod van huizen, verspreid over verschillende wijken. En dan is er het tweedeverblijfsvastgoed, zoals dat van het populaire project Residentie Optimist, dat ook voor vaste bewoning veel interesse krijgt. In sommige badplaatsen is de balans tussen vaste bewoners en tweedeverblijvers een beetje zoek, in Bredene niet.”

Gemeente naast Oostende

De nabijheid van Oostende is een bijkomende troef. Maar waar Bredene tien jaar geleden nog de ‘gemeente naast Oostende’ was, waar de vastgoedprijzen steevast een stuk lager lagen, is dat niet langer het geval. Bart Devuyst: “We maakten een mooie inhaalbeweging. Ook vandaag stijgen de prijzen nog licht, zowel van bestaand vastgoed als van nieuwbouw. Enkel woningen met een minder goede energiescore zien een deel van hun waarde verminderen.”

“Je koopt in Bredene geen vastgoed meer omdat het goedkoper is, wel omdat deze gemeente rustig, kindvriendelijk en goed gelegen is”, zegt Eva Vanhoye. Wat ook opvalt: anders dan vroeger, toen hier vooral vraag was naar alleenstaande woningen, eventueel halfopen met een grote tuin, zijn tegenwoordig de kleine maar energiezuinige panden populairder.”

