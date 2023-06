Vastgoed aan de kust: diversiteit troef in Koksijde-Oostduinkerke

De vastgoedmarkt van Koksijde-Oostduinkerke blinkt uit in diversiteit. Terwijl het lagere prijssegment naar een kopersmarkt lijkt te evolueren, houden de prijzen van dure appartementen goed stand.

Koksijde is een kustgemeente met veel gezichten en sterk uiteenlopende prijssegmenten. Het kunstenaarsdorp Sint-Idesbald biedt kleinschalige charme, Oostduinkerke spreekt vooral rustzoekers aan en Koksijde is een echte familiebadplaats.

“Als je naar de verkoopprijzen kijkt, staat Oostduinkerke afgetekend op de eerste plaats”, stelt Thomas Moerman, de zaakvoerder van de projectontwikkelaar Rietveld Projects. “Sint-Idesbald neemt de tweede plaats in en de prijsontwikkeling houdt er wel mooi gelijke tred met Oostduinkerke. Koksijde heeft een wat ruimer en ouder aanbod, met doorgaans ook iets kleinere entiteiten. Dat weerspiegelt zich in lagere prijzen.”

Vincent Beuten, de zaakvoerder van ERA Servimo, maakt voor de secundaire markt een vergelijkbare opdeling, maar volgens hem heeft Sint-Idesbald een inhaalbeweging gemaakt tegenover Oostduinkerke. “Als op de zeedijk van Sint-Idesbald een appartement te koop komt, wordt het heel snel verkocht, en ook wel eens tegen zotte prijzen. De referentieprijs is er opgeschoven naar 6.500 euro per vierkante meter.” Dat is toch nog een stukje onder het prijspeil van Oostduinkerke. Op de korte zeedijk van Oostduinkerke evolueert de vierkantemeterprijs stilaan naar 8.500 euro. Voor de zeedijk van Koksijde hanteert Beuten een referentieprijs van 4.500 euro per vierkante meter.

Tragere villamarkt

Los van de locatieverschillen maakt Vincent Beuten ook nog een onderscheid tussen de marktsegmenten. “In het hogere segment gaat het nog hard”, zegt hij. “Er is veel vraag voor een beperkt aanbod. Resultaat: het is een verkopersmarkt en de verkoper bepaalt nog altijd de prijs. Een belangrijke kanttekening: dit gaat over de appartementenmarkt. De villamarkt vertraagt. Die zien we stilaan overhellen naar een kopersmarkt.”

Ook in het lagere prijssegment staan de kopers vandaag sterker dan tijdens de coronajaren, ervaart Vincent Beuten: “Vooral appartementen in oudere gebouwen raken moeilijker verkocht. Een slecht EPC-label begint echt wel te wegen op de verkoopbaarheid en de prijs, temeer omdat het nu ook nadelig is voor de verhuur.”

Het vastgoeddatabureau SmartBlock berekende de vraagprijs voor nieuwbouwappartementen in Oostduinkerke op 6.928 euro per vierkante meter. Alleen Knokke-Heist (8.418 euro) is duurder. Inzoomen op de deelmarkten levert opnieuw grote prijsverschillen op. “In Oostduinkerke verkopen we op locaties zonder zee -of duinenzicht tegen ongeveer 5.000 euro per vierkante meter”, zegt Thomas Moerman. “Op locaties met zee- of duinenzicht evolueert dat al snel naar 10.000 euro. En op de echte toplocaties zitten we zelfs in de buurt van 15.000 euro. Voor Sint-Idesbald ligt de prijsvork van Thomas Moerman tussen 4.500 en 10.000 euro. “Ster der Zee, tussen Sint-Idesbald en Koksijde, is zo’n mooie locatie waar de vierkantemeterprijs de 10.000 euro benadert”, zegt hij.