Vastgoed aan de kust: Knokke-Heist, dynamische markt

Wederom bevestigt Knokke-Heist zijn reputatie als de duurste vastgoedmarkt van onze kust. “De prijsevolutie is hier losgekoppeld van wat in de rest van het land gebeurt.”

De gemeente Knokke-Heist telt zo’n 10.000 huizen of villa’s en 25.000 appartementen. “55 procent zijn tweede verblijven, en die worden vaker verhandeld en verhuurd dan permanente woningen”, weet Alex Dewulf van het gelijknamige vastgoedkantoor. “De markt is hier dus dynamisch, ook al neemt het aantal woningen niet zo snel toe.”

“Zelfs ondanks de sterk gestegen hypotheekrentes houdt de verkoop van tweede verblijven in deze regio goed stand. Veel kopers nemen geen hypotheek. Ze zien een tweede verblijf als een veilige belegging, die hen enigszins beschermt tegen de inflatie.”

“Door die hogere inflatie zijn wel minder eigenaars geneigd hun woning te verkopen”, zegt Mathieu Deroo van Immo Deva. “Tegenover vijf jaar geleden is het aanbod dan ook laag, al was er het afgelopen jaar wel weer een stijging. Panden die instapklaar en energetisch in orde zijn, liggen hoe dan ook goed in de markt. Vroeger waren die aspecten minder doorslaggevend voor tweede verblijven.”

“We stellen ook vast dat almaar meer kopers Knokke-Heist als hun hoofdverblijfplaats laten registreren. Ze resideren hier doorgaans een paar dagen per week. Meer thuiswerk, het feit dat het gros van de babyboomers intussen met pensioen is en de vlotte A11-verbinding dragen daartoe bij.”

De mediaanprijs voor bestaande appartementen in Knokke bedroeg in 2022 volgens de notarissen 572.750 euro (+14,6%), in Heist was dat 337.000 euro (+6,6%). Wie zicht op zee wilde, moest in Knokke 867.500 euro neertellen. Dat is veel, maar 16,2 procent minder dan het jaar voordien. In Heist was de mediaanprijs 400.000 euro voor een dijkappartement (+18,1%).

“De prijsevolutie is hier losgekoppeld van wat in de rest van het land gebeurt”, zegt Alex Dewulf. “Vooral in het duurdere segment zijn de prijzen ontzettend hard gestegen. Sinds vorige zomer heeft de markt wat gas teruggenomen, maar dat geldt vanwege hun beperkte aanbod zeker niet voor de duurste villa’s en de grote appartementen in het Zoute.”

Beperkt nieuwbouwaanbod

Knokke-Heist blijft, zoals de traditie het voorschrijft, dus de duurste secundaire vastgoedmarkt van onze kust. Maar hoe is het gesteld met de nieuwbouwmarkt? “Er is in onze gemeente sowieso weinig nieuwbouw beschikbaar”, stelt Mathieu Deroo. “Dat vertaalt zich eveneens in sterke prijsstijgingen.”

Volgens SmartBlock bedraagt de mediane vraagprijs voor een nieuw appartement in Knokke-Heist 740.817 euro (+9,50%). Ter vergelijking: het gemiddelde van de hele Belgische kust ligt op 396.509 euro. Geeft u de voorkeur aan het Zoute, dan is de vraagprijs 991.919 euro voor een nieuwbouwappartement. Dat is 2,5 keer meer dan het kustgemiddelde.