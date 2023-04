De vrachtwagenfabriek van Volvo in Gent draait momenteel al op volle toeren, en in mei gaat de productiecapaciteit nóg omhoog. De grootste productievestiging voor trucks binnen de groep, zal dit jaar een recordaantal vrachtwagens bouwen. Klassieke, maar vanaf juni ook elektrische. Nadat Volvo Trucks vorige week al een record eerste kwartaal rapporteerde, deed de Zweedse groep vandaag zijn orderboek open: voor trucks is dat het voorbije kwartaal met bijna een derde aangedikt.