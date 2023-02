België en Duitsland gaan nog nauwer samenwerken op energievlak

In Zeebrugge was vandaag de Duitse bondskanselier Olaf Scholz te gast voor de allereerste Belgisch-Duitse energietop ooit. Samen met premier De Croo bezocht hij in de haven de LNG-terminal, die het voorbije jaar ook voor Duitsland een belangrijke energiedraaischijf is gebleken. Maar het ging vooral over een nog nauwere samenwerking voor de toekomst. Zo bestuderen de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia en zijn Duitse collega Amprion of ze samen een tweede ondergrondse hoogspanningslijn kunnen aanleggen tussen ons land en Duitsland.