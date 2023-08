Dit weekend is het Antwerp Pride, met als thema van de kleurrijke parade dit jaar: “Braveolution”. De holebigemeenschap spreekt niet meer van “safe spaces”, waar iedereen in alle veiligheid en comfort zichzelf kan zijn, maar van “brave spaces”. De moed vinden om op het werk, op school, in je vrije tijd voor je identiteit uit te komen. Iets waar ook bedrijven mee worstelen. De LGBTQ I+ gemeenschap omarmen vergt voor hen soms ook moed. Tégen commentaar van klanten of de politiek in.