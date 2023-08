BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 09/08/23

De stakingen bij Delhaize wegen op de omzet van Ahold Delhaize. Dat blijkt uit de cijfers van het tweede kwartaal. De retailgroep moet ruim 100 miljoen euro afboeken op zijn Delhaize-winkels. Tom Simonts van KBC geeft meer duiding in de studio. De problemen bij de retailer zijn trouwens nog lang niet voorbij. Tientallen Delhaize-uitbaters verzetten zich tegen de nieuwe regels die de supermarktketen hen wil opleggen. De vakbonden gaan dan weer langs bij de vijftien winkels die in het najaar verzelfstandigd worden om de bekommernissen van het personeel te bundelen. Studio 100 heeft een nieuwe directeur voor zijn Plopsapretparken: Carl Lenaerts van Standaard Boekhandel. De Limburgse IT-groep Cegeka neemt zijn Amerikaanse sectorgenoot CTG over voor 155 miljoen euro. En China heeft nu ook officieel te kampen met deflatie. In Z-Beurs gaat Tom Simonts verder in op de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize. En hij houdt ook de resultaten van touropperator TUI en maaltijdbezorger Delivery Hero tegen het licht.