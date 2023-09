In de Arteveldehogeschool in Gent krijgen de laatstejaars Accountancy & Fiscaliteit les van mensen van één van de grotere Vlaamse accountantskantoren, SBB. Zo moeten de studenten meer voeling krijgen met wat hen straks wacht op de werkvloer. Voor SBB is het aan manier om jonge mensen te recrutering en het saaie imago van de job bij te stellen. Want in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB zit accountant in de top tien.