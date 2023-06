In het Oost-Vlaamse Wieze vindt morgen de allereerste E-mobility Day plaats. Een heel praktische beurs, waar je testritten kan maken en zo kan kennismaken met alle trends in elektrisch rijden. Met de wagen maar ook met de fiets, de moto of scooter. Opvallende nieuwe trend: vooral kleine elektrische stadwagens, zogenaamde micromobielen, zijn de laatste tijd ongemeen populair.