Geen enkel van de grootste beursgenoteerde bedrijven in België bereikt het genderevenwicht in zowel de raad van bestuur als het directiecomité. Sinds de invoering van het wettelijk quotum is het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven wel sterk gestegen. Maar nog niet in de directiecomités. Tijd voor nieuwe quota, vindt de sociale organisatie JUMP.