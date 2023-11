Klaaar, geschreven met 3 a’s. Dat is de naam van het nieuwe product dat de jonge wolven van de Gentse start-up Planet B ontwikkeld hebben. Het zijn zogenaamde wasstrips; papiertjes die werken als traditioneel wasmiddel, maar ze lossen volledig op en zijn daardoor veel duurzamer, zo belooft Planet B. Retailer Colruyt is alvast overtuigd en legt de wasstrips in z’n rekken.