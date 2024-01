AugmentX, een nieuw onderzoekslab van de VUB en Flanders Make, heeft de deuren geopend in Elsene. Het specialiseert zich in exoskeletten. Bedrijven kunnen er komen uitzoeken hoe ze hun werknemers kunnen uitrusten met dergelijke hulpmiddelen. Een exoskelet kan een groot verschil maken op vlak van ergonomie. Ideaal in de zoektocht naar werkbaar werk in een vergrijzende arbeidsmarkt.