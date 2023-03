De vraag ‘Is mijn geld veilig?’ steekt opnieuw de kop op

Sinds de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank gekapseisd zijn, zijn Amerikanen plots weer bezorgd over de veiligheid van hun spaargeld. Wat is de depositogarantie en voor welke rekeningen geldt die garantie?

Heel wat mensen zochten de voorbije dagen hun toevlucht tot het internet en zoekmachines als Google om antwoorden te vinden op vragen zoals “Is mijn geld veilig?”. Het antwoord is in de meeste gevallen “ja” tot een bepaald plafond en onder bepaalde voorwaarden.

Voor de klanten van de Amerikaanse banken die aangesloten zijn bij de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is er een depositogarantie tot 250.000 dollar per klant, per bank en per ‘ownership category‘. Wanneer mensen klant zijn ten persoonlijke titel en met hun vennootschap zijn dat bijvoorbeeld verschillende categorieën. Ook sommige pensioenrekeningen zitten in een aparte categorie. Zo komt het dat de depositogarantie voor meer dan 250.000 dollar tussen komt. De Amerikaanse overheid besliste bovendien, nadat ze SVB gesloten had, om ook bedragen boven dat plafond te garanderen.

Voor Belgische banken, en bij uitbreiding voor alle banken in de Europese Unie, geldt er een depositogarantie tot 100.000 euro. Spaar-, zicht- en termijnrekeningen vallen onder die depositogarantie. De Belgische banken betalen aan het Garantiefonds voor die bescherming van de spaarders. Het maakt geen verschil of het om een gereglementeerde of een niet-gereglementeerde spaarrekening gaat. Als een bank in gebreke blijft of failliet gaat, krijgen de spaarders die hun spaargeld kwijt zijn, binnen de twintig werkdagen tot 100.000 euro per bank en per klant terug. Ook in België kunnen ondernemers met een vennootschap onder bepaalde voorwaarden 100.000 euro van hun persoonlijke rekening én 100.000 euro van hun professionele rekening terugkrijgen.

Er is een tijdelijke bescherming van maximaal 500.000 euro voor bedragen die verband houden met vastgoedtransacties of de uitbetaling van verzekeringen en minder dan zes maanden voor het faillissement op de rekening zijn gestort.

Ook voor tak21-levensverzekeringen is er een soortgelijke garantie. De reserves – dat is wat overblijft na aftrek van de kosten en de premiebelasting – vallen in ons land onder een garantie tot 100.000 euro per klant en per verzekeraar. De Belgische verzekeraars betalen daarvoor bijdragen. Als u een contract afsluit bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij, hebt u die bescherming niet.