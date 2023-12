ABN AMRO legt de hand op beleggingsapp BUX

De populaire beursapp BUX komt in handen van de Nederlandse grootbank ABN AMRO. Samen willen ze de Europese markt veroveren. Dat was voor BUX op eigen kracht moeilijk.

BUX werd in 2013 opgericht door de Nederlander Nick Bortot, die lange tijd voor Binck Bank werkte. Hij wilde een toegankelijke en gebruiksvriendelijke beleggingsapp in de markt zetten die mikte op jongeren en die goedkope tarieven hanteerde. De voorbije jaren groeide het fintechbedrijf uit tot een van de leidende neobrokers in Europa. BUX heeft naar eigen zeggen 500.000 klanten in acht landen. Ook in België is de app beschikbaar.

De groei vertaalde zich echter niet in winst. Integendeel, in 2021 was er meer dan 17 miljoen euro verlies en ook vorig jaar ging BUX voor 16 miljoen euro in het rood. Het bedrijf zag zich genoodzaakt te herstructureren. Er werd fors gesneden in het personeelsbestand en de tarieven werden opgetrokken. BUX bleek wel de financiële technologie en het beleggersplatform in huis te hebben, maar miste de commerciële slagkracht en het klantenbestand van een grote onderneming.

Grotere kans om op te schalen

De overname door ABN AMRO lijkt daar een mouw aan te passen en BUX een grotere kans te geven om zijn activiteiten op te schalen. “Dankzij deze alliantie krijgt BUX de kans om in Europa een vooraanstaand beleggingsplatform te worden voor iedereen die vermogen wil opbouwen voor de toekomst”, zegt Yorick Naeff, CEO van BUX. Samen worden ABN AMRO en BUX in Nederland de grootste aanbieder van producten voor startende beleggers, aldus een persbericht.

De overname sluit ook aan bij de ambitie van ABN AMRO om zijn activiteiten bij vermogende en beleggende klanten in Europa uit te breiden, en zijn digitale aanbod te verbeteren. “Met BUX in de ABN AMRO-familie leggen we een krachtige basis voor groei in particulier beleggen, zowel voor onze klanten als voor de bank zelf”, zegt Annerie Vreugdenhil, chief commercial officer van ABN AMRO.

Geen onbekenden

ABN AMRO en BUX zijn geen onbekenden voor elkaar. De venture-tak van ABN AMRO, het voormalige ABN AMRO Ventures, was een van de eerste bedrijven die investeerden in BUX. In 2022 was BUX de eerste broker in Europa die klanten de mogelijkheid bood om fractioneel te beleggen in Europese ETF’s, in samenwerking met ABN AMRO Clearing Bank. Zij ontwikkelden samen de technologie waarmee beleggers met een kleiner budget fractionele aandelen of ETF’s kunnen aanschaffen.

BUX telt in ons land enkele tienduizenden gebruikers. Of de overname voor hen iets verandert, is niet duidelijk. Tot hiertoe moesten Belgen een beleggingsrekening bij BUX aangeven als een buitenlandse rekening.

