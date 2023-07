Mexem blijft beste beleggingsapp

De beste beleggingsapp is die van de fintech Mexem, die het nipt haalt van die van Degiro. Tot die conclusie komt het consultancybureau Sia Partners, dat de belangrijkste spelers op de Belgische markt met elkaar vergeleek.

Welke zijn de meest performante beleggingsapps? Welke bieden het grootste gebruiksgemak en de ruimste keuze aan producten en investeringen? Om een antwoord op die vragen te bekomen, testte en vergeleek Sia Partners alle apps die beschikbaar zijn op de Belgische markt, om ze vervolgens in een rangschikking te klasseren. Sia Partners doet jaarlijks hetzelfde voor de apps van banken en verzekeringsmaatschappijen.

Net zoals vorig jaar rijft Mexem, van origine een Cypriotisch beursplatform, de eerste plaats op de Belgische ranking binnen. “Mexem komt als beste uit de bus, hoofdzakelijk dankzij zijn groot aanbod aan beleggingsproducten gekoppeld aan de sterke functionaliteiten van de app”, zegt Dorian Vanham, associate manager financial services bij Sia Partners. Hij leidde de vergelijkende studie.

Mexem voert de lijst aan en wordt op de voet gevolgd door de apps van de Nederlandse broker Degiro (2) en het Israëlische eToro (3). Klanten die liever met een bank werken, komen het best aan hun trekken bij Bolero en Re=Bel, de beleggingsplatformen van respectievelijk KBC en Belfius. Zij bezetten de vierde en vijfde plaats in de ranking.

Na die top vijf vinden we nog enkele spelers gespecialiseerd in onlinetrading die actief zijn op de Belgische markt. Het Duitse Trade Republic is een nieuwkomer, die meteen met de zesde plaats gaat lopen. Daarna volgen Saxo Investor (7), BUX Zero (8), Keytrade (9) en MeDirect dat de Belgische top tien afsluit.

© National

Amerikaanse dominantie

Het onderzoek van Sia Partners had een bredere scoop dan enkel ons land. Er werden 48 apps of platformen in dertien landen getest en met elkaar vergeleken. Sia Partners hield daarbij rekening met zeventig criteria die in drie grote categorieën werden onderverdeeld: functionaliteiten (een rekening openen, grafieken), de klantenervaring (design, snelheid, navigatie doorheen de app, online-uitleg) en het aanbod aan producten (aandelen, obligaties, fondsen, trackers, cryptomunten, grondstoffen, aantal toegankelijke markten, meer risicovolle producten zoals opties). Dat werd aangevuld met een screening van de commentaren in de Apple- en Google-stores. De drie grote criteria tellen elk voor 30 procent mee in de globale score en de commentaren van gebruikers voor 10 procent.

Opvallend is dat Sia Partners, in tegenstelling tot vorige jaren, geen rekening meer houdt met de kosten. “We zijn er ons vorig jaar van bewust geworden dat het heel complex was om de kosten te vergelijken bij een sterk uiteenlopend aanbod van investeringsproducten. Bovendien zeggen de kosten weinig over de kwaliteit of het gebruiksgemak van een app”, zegt Anthony Wolf, partner bij Sia Partners. “Een tarief kan interessant zijn voor een bepaalde gebruiker, maar niet voor een andere. Alles hangt af van het profiel van de gebruiker en de hoeveelheid transacties die hij uitvoert.”

Sia Partners is dit jaar veel dieper gegaan in de vergelijkende analyse van het productaanbod, beklemtoont Wolf. “De markt van mobiel beleggen is de voorbije jaren heel sterk gegroeid. Er zijn steeds meer mogelijkheden. Het aantal gebruikers van een beleggingsapp neemt snel toe, en vooral jongeren maken van het instrument gebruik.”

Hoewel Mexem zowel op Belgisch als op Europees niveau de hoogste plaats opeist, domineren toch de Amerikaanse apps de mondiale top tien. TD Ameritrade staat wereldwijd op nummer één met een score van 76 op 100. Daarna volgen Webull, Interactive Brokers en E*Trade, die allemaal meer dan 70 op 100 scoren. Dat viertal wordt door Sia Partners omschreven als de groep van ‘digitale leiders’. Zij bieden hun klanten het meest complete en gediversifieerde aanbod.

Bolero beste Belg

In die mondiale lijst noteert Mexem op de negende plaats. Het enige andere Europese platform dat ook nog de top tien haalt, is het Nederlandse Degiro. “Degiro gaat heel ver in zijn productaanbod en functionaliteiten”, zegt Dorian Vanham. Bolero, het beleggingsplatform van KBC dat sinds kort geïntegreerd is in de app van de bank, scoort met een vijftiende plaats op de wereldranking ook behoorlijk goed.

“Geen enkele Belgische app kan zich meten met de digitale leiders”, stelt Vanham vast. “Maar Bolero is de enige die deel uitmaakt van de tweede groep, de ‘digitale challengers’. Dat is een heel mooi resultaat. Bolero geniet als onderdeel van de bank-verzekeringsgroep KBC bovendien van een heel sterke positionering op de Belgische markt.”

Re=Bel biedt beste gebruikerservaring

Die andere beleggingsapp van een Belgische bank, Re=Bel van Belfius, haalt in de wereldranking de twintigste plaats. Daarmee behoort de app niet tot de groep van digitale challengers maar tot die van de ‘volgers’, aldus de categorisering van Sia Partners. “De app is zeer intuïtief en bij de beste in gebruiksgemak, maar het aanbod blijft beperkt tot aandelen en indexfondsen”, zegt Vanham. Voor gebruikerservaring haalt Re=Bel de beste score op de Belgische markt, maar het kleine aanbod haalt de globale score naar beneden.

De consultant wijst er ten slotte op dat de resultaten van Saxo Investor, BUX Zero, Keytrade en MeDirect erop achteruit gaan. “Hun resultaten stellen teleur”, vindt Vanham. “De apps beperken zich tot een minimaal aanbod, en het gebruik laat soms te wensen over. Dat mag verbazen. Want het gaat om spelers die zich positioneren als specialisten inzake onlinetrading. Toch lijken zij zich nergens in te specialiseren en onderscheiden ze zich nauwelijks van alle andere apps die we getest hebben.”

MeDirect wordt door Sia Partners zelfs omschreven als een ‘digitale achterblijver’. Zowel voor functionaliteiten, productaanbod als gebuikerscommentaren in de stores scoort de app ondermaats.