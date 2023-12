Heel wat mensen nemen een paar dagen vakantie in de kerstweek. Het ideale moment om te checken of ze niets over het hoofd zien aan premies of fiscale voordelen.

Er zijn een aantal maatregelen die vanaf 2024 volledig verdwijnen, zoals de premie voor zonnepanelen. Andere uitgaven moet u nog voor het jaareinde doen, omdat ze elk jaar belastingvoordeel opleveren, maar wel slechts één keer per jaar, zoals het pensioensparen.

1/ Vergeet niet te storten voor pensioen- of langetermijnsparen

Als u met automatische maandelijkse stortingen werkt, zal het u niet overkomen, maar uit de cijfers van de banken blijkt dat nog heel wat mensen last minute een deel van of zelfs de volledige storting voor hun pensioensparen doen. U kunt voor 2023 tot 990 euro overschrijven, waarvan u via de volgende belastingbrief 297 euro kunt terugkrijgen. Als u het afgelopen jaar nog geen geld voor pensioensparen heeft opzijgezet, dan laat u die belastingvermindering liggen als u het nu niet doet.

Voor wie geen woonbonus of andere woninggerelateerde voordelen meer heeft lopen, is fiscaal langetermijnsparen eventueel ook een manier om de belastingdruk te drukken:

In 2024 kunt u tot 1.020 euro voor pensioensparen storten met een belastingvermindering van 30 procent en tot 1.310 euro met een belastingvermindering van 25 procent. Onze columnist Jef Wellens heeft naar jaarlijkse gewoonte de nieuwe fiscale grensbedragen netjes op een rij gezet op de website van Wolters Kluwer.

2/ Bestel extra dienstencheques als u niet aan maximum zit

Dienstencheques zijn een jaar geldig en u kunt dus nu al cheques kopen om de poets-, strijk- of klusdiensten van volgend jaar te dekken. Van de eerste 191 cheques die u in eigen naam koopt, kunt u 1,8 euro ofwel 20 procent van de aankoopprijs terugkrijgen. Als uw fiscaal potje vol is, kunt u desgevallend nog cheques op naam van uw partner kopen voor eenzelfde bedrag. Stel dat u nu al zeker weet dat u de cheques volgend jaar kunt opsouperen, dan kunt u de belastingvermindering een jaar sneller op zak hebben door de cheques nog in 2023 te bestellen. Het gaat om maximaal 344 euro, die met de aanslag van de belastingen verrekend worden.

Er is in Vlaanderen geen prijsverhoging aangekondigd voor 2024. U kunt er elk jaar 400 dienstencheques kopen tegen 9 euro per stuk en nog eens 100 tegen 10 euro per stuk. Let op: in Wallonië stijgt de prijs wel vanaf 1 januari. Gebruikers betalen vanaf dan 10 euro per stuk voor de eerste 175 dienstencheques, 11 euro voor de 176ste tot 400ste en 12 euro per stuk, als ze er nog meer kopen. De belastingvermindering stijgt mee van 0,9 euro tot 1 euro voor de eerste 175 cheques. Brusselaars betalen 9 euro per dienstencheque, met een belastingvermindering van 1,35 euro voor de eerste 163 cheques.

Het is uw woonplaats op de eerstvolgende 1 januari na de aankoop van de cheques die bepaalt of u onder Vlaanderen, Brussel of Wallonië valt.

3/ Meld uw zonnepanelen zeker tijdig aan bij Fluvius

Vanaf 2024 gaat de premie voor zonnepanelen op de schop. Wie het afgelopen jaar een pv-installatie heeft geplaatst, met een keuringsattest gedateerd in 2023, kan de premie van maximaal 750 euro, of maximaal 900 euro voor beschermde afnemers, nog claimen. Let wel: de panelen moeten binnen de dertig dagen aangemeld worden bij Fluvius. Wie na drie maanden nog niet is aangemeld, verliest onherroepelijk het recht op de premie. De premie voor thuislaadstations voor elektrische wagens blijft nog één jaar langer geldig. Die premie bedraagt maximaal 1.750 euro voor een unidirectioneel laadstation per belastingplichtige of 8.000 euro voor bidirectioneel laadstation per belastingplichtige.

4/ Allerlaatste kans voor belastingzondaars

“Als u nog kapitaal in het buitenland heb en u dat wilt repatriëren om een aankoop te doen of, zoals heel vaak het geval is, om het aan uw kinderen te schenken met het oog op de planning van uw nalatenschap, of als u een onroerend goed in het buitenland verkoopt en de opbrengst van de verkoop wilt repatriëren, zou dat wel eens onmogelijk kunnen worden vanaf 1 januari 2024”, waarschuwt fiscaal advocaat Thierry Litannie in een opiniebijdrage in ons Franstalige zusterblad Tendances. Ook de columnisten van Trends hebben daarvoor al meerdere keren gewaarschuwd. De eerste keer in februari 2023:

En wat kunnen mensen na 1 januari doen met zwart geld? Ze hebben één optie, die al bestaat. Ze kunnen aangifte doen bij het Openbaar Ministerie, waar een aanklager een buitengerechtelijke schikking kan voorstellen. Reken op achterstallige belasting op zwart geld plus een boete van meestal 60 procent. Die boete kan echter variëren afhankelijk van de ernst van de zaak.

5/ Laat fiscaal voordeel voor giften aan goede doelen niet liggen

Belastingplichtigen die een gift van minstens 40 euro doen aan een goed doel, komen in aanmerking voor een fiscale aftrek. Een voorwaarde is wel dat de organiserende vereniging erkend is. U zult allicht geven aan goede doelen, omdat u denkt dat ze er iets goed mee zullen doen en niet omwille van het fiscale voordeel. Maar waarom zou u het voordeel laten liggen?

6/ Vraag premies voor rechtsbijstandsverzekeringen deels terug

Van de premie die u betaalt voor een rechtsbijstandsverzekering kunt u maximaal 124 euro terugkrijgen via de belastingbrief. U krijgt normaal een attest van de verzekeraar (attest 281.63) van de premies. U kunt maximaal 310 euro van de betaalde premies invullen in het daarvoor voorziene vakje op de aangifte.

7/ Beleg met impact én een fiscaal voordeel

Wie een bedrag investeert in ontwikkelingsfondsen zoals Incofin, Alterfin, Oikocredit of BRS Microfinance Coop kan een belastingvermindering van 5 procent van het geïnvesteerde bedrag krijgen. Er zijn een paar voorwaarden. Zo moet u de aandelen minstens vijf jaar bijhouden. Als u die belastingvermindering wilt claimen op de belastingaangifte die volgend jaar in de bus zit, moet u nog dit jaar storten.

8/ Dien bij sloop- en heropbouw bouwaanvraag voor 1 januari in

De nieuwe regels voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent bij renovaties zijn nu definitief gestemd in het parlement. Dat betekent dat er voor mensen die in een van de 32 centrumsteden willen slopen en heropbouwen er bijkomende voorwaarden bijkomen. Zo moet het om uw eigen en enige woning gaan. “Wanneer u nog voor 1 januari een bouwaanvraag indient, kunt u nog de oude voorwaarden genieten”, weet Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie. Wie buiten de centrumsteden met een bouwpromotor wilt slopen en heropbouwen is eraan voor de moeite. “Enkel projecten waarvoor de bouwaanvraag voor 1 juli is ingediend, vallen nog onder de 6 procent btw. Wij hadden hier graag een overgangsmaatregel verkregen, maar dat is ons niet gegund.”