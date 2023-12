Deze veranderingen voelt u in 2024 in uw portemonnee: wonen

Registratierechten die niet langer overdraagbaar zijn en het einde van de btw-verlaging voor zonnepanelen. Bij de start van het nieuwe jaar zijn er traditioneel heel wat veranderingen die u in uw portemonnee kunt voelen. We zetten de belangrijkste op een rij.

1. Afschaffing woonbonus

Het interessante belastingvoordeel voor wie een tweede woning wil kopen, bouwen of verbouwen gaat op de schop. Wie zijn akte in 2024 ondertekent, zal niet meer kunnen profiteren van die woonbonus. Dat was een fiscaal voordeel op de aflossing van hypothecaire leningen de niet-eigen woningen, lees: woningen die niet de eerste woning zijn, maar een tweede verblijf of een pand dat verhuurd wordt.

De belastingvermindering bedroeg 30 procent op maximaal 2.350 euro, goed voor een voordeel van ongeveer 700 euro per jaar. Voor wie een aflossingsperiode op 20 of 25 jaar afsloot, kon de besparing tot respectievelijk 14.000 en 21.000 euro opleveren.

2. Duurdere elektriciteit

Om het toegenomen aantal elektrische wagens, warmtepompen en andere verbruikers van voldoende stroom te kunnen voorzien, moet Elia zware investeringen doen. Die zal de netbeheerder doorrekenen aan de consument via de transmissietarieven op de energiefactuur. Concreet zullen huishoudens maandelijks 2 tot 3 euro extra moeten betalen.

Elia diende een voorstel tot aanpassing van die transmissietarieven in bij de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) voor de periode 2024-2027. In die periode zal de hoogspanningsbeheerder 6,4 miljard investeren op het energienet, onder meer in de intussen beruchte Ventilus-hoogspanningslijn.

De transmissiekosten bedragen momenteel ongeveer 3 procent van de totale factuur, zo’n 40 euro op jaarbasis. Door de goedkeuring zullen de transmissiekosten de komende jaren met 77 procent stijgen, waardoor er tegen het einde van 2027 in totaal 40 euro bij zal komen op de factuur. De grootste sprong op de energiefactuur zullen we in 2025 voelen.

3. Registratierechten niet meer overdraagbaar

In Vlaanderen zijn de registratierechten voor een eerste woning in 2022 gedaald van 6 naar 3 procent. Wie die eerste woning verkocht, kon tot op heden een gedeelte van de registratierechten meenemen voor de aankoop van een nieuwe woning.

Die gunst valt in 2024 weg. Wie een nieuwe woonst koopt na de eerste woning, zal de volle pot aan registratierechten moeten betalen.

4. Btw-tarief sloop en heropbouw

Wie zelf klust, zal in het nieuwe jaar aanspraak kunnen maken op een permanente btw-verlaging voor sloop en heropbouw. De federale regering heeft beslist de tijdelijke verlaging van 21 naar 6 procent definitief te maken.

Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Het moet gaan om de eigen en enige woning van een particuliere bouwer. Die sloopt en bouwt op de eigen bouwgrond, samen met een of meer aannemers. De oppervlakte van de woning mag niet groter dan 200 vierkante zijn.

Onder meer bouwpromotoren en projectontwikkelaars vallen buiten de nieuwe regelgeving. Wel is in een overgangsperiode voorzien, waarin zij nog van een tijdelijk verlaagd btw-tarief kunnen genieten. Als de omgevingsvergunning van het project voor 1 juli 2023 werd aangevraagd, kan de woning tot 31 december 2024 tegen het lagere tarief gekocht worden. Nadien is de regeling onherroepelijk uitgedoofd.

5. Premie zonnepanelen verdwijnt

Zonnepanelen worden duurder en wel op twee fronten. Om energiezuinige renoveren en wonen te promoten, kon iedereen de voorbije jaren zonnepanelen en -boilers aanschaffen tegen 6 procent btw. Vanaf 2024 stijgt dat btw-tarief weer naar 21 procent voor woningen die jonger zijn dan tien jaar. Daarnaast valt de premie voor de aankoop van zonnepanelen ook volledig weg in Vlaanderen.

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent blijft wel nog een jaar langer geldig voor de installatie van warmtepompen, ongeacht de ouderdom van de woning.

