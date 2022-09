De inflatie, de mate waarin de consumptieprijzen duurder worden, is in september nog versneld, tot 11,27 procent. Dat is het hoogste peil sinds augustus 1975, zo meldt het statistiekbureau Statbel donderdag. In augustus bedroeg de inflatie 9,94 procent.

Net als de voorbije maanden wordt de inflatie ook nu vooral omhooggestuwd door de hoge energieprijzen. Energie is nu meer dan 60 procent duurder dan een jaar geleden, en dat verklaart bijna de helft van de totale inflatie. Maar ook de inflatie van voeding stijgt; zij bedraagt nu 10,4 procent.

Het zijn ook energieproducten die bovenaan de tabel staan van producten en diensten die het afgelopen jaar het sterkst in prijs stegen: aardgas (+134,9 procent), elektriciteit (+81,3 procent) en huisbrandolie (+56,3 procent). Producten als eetbare oliën (zonder olijfolie), hotels, boter en melk werden een kwart tot een derde duurder.

Toch zijn er ook producten die op een jaar tijd goedkoper zijn geworden, zoals televisie-apparatuur (-11,9 procent), smartphones (-9,9 procent) en andere multimedia, maar ook herenkleding (-0,8 procent) of nog 'persoonlijke accessoires' zoals paraplu's en zonnebrillen (-0,4 procent).

De kerninflatie (zonder energie en onbewerkte voedingsmiddelen) bedraagt 6,21 procent in september, tegenover 5,74 procent in augustus. 'Dat is een gevolg van de toegenomen inflatie voor bewerkte voeding en diensten', meldt Statbel. De spilindex, die gebruikt wordt voor de indexering van sociale uitkeringen en ambtenarenlonen, werd niet overschreden in september.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van zowat 2 procent.

