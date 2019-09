Deze week in Europa: Draghi heeft Belgische huizenmarkt in het vizier, Vestager bijt half in het stof, Reynders kan voor zijn Europees examen beginnen te studeren en Charles Michels voorganger spreekt harde taal.

Op maandag was het een monetaire hoogmis in het Europees Parlement. Aftredend voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi verscheen er een laatste keer voor de parlementscommissie voor Economische Zaken. De Italiaan kreeg veel - en soms kritische - vragen van de Europarlementariërs over het monetaire beleid dat hij heeft gevoerd. Opvallend was hoeveel interpellaties begonnen met het zinnetje: "Dank u om in 2012 de euro te redden." Alle kritiek en lofredes ten spijt, bleef de ECB-voorzitter zonder verpinken het lagerentebeleid en het soepele geldbeleid in de eurozone verdedigen. Op de vraag of er binnen de ECB stilaan geen diepe verdeeldheid heerst, antwoordde de centrale bankier dat, een enkele onenigheid daargelaten, iedereen mee aan boord zat.

...