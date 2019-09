analyse

De balans van de week: geen nieuw Sociaal Pact. In geen 75 jaar

Alain Mouton Redacteur bij Trends

Er moet een nieuw Sociaal Pact komen tussen de werkgevers en de vakbonden dat de komende 75 jaar kan doorstaan, luidde een oproep van de werkgeversorganisaties deze week. De kans dat dat gebeurt is heel klein. De denkwereld van de vakbonden situeert zich in een parallel universum. En het wantrouwen van de politiek voor de sociale partners, ook voor de werkgevers, is groot.

UCM-voorzitter Pierre-Frederic Nyst, Monica De Jonghe (directeur-generaal van het VBO, VBO-CEO Pieter Timmermans, Unizo-topman Danny Van Assche en Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker tijdens een persconferentie begin 2019 © belga

Het was begin deze week een opvallend statement van VBO-topman Pieter Timmermans op het startevent van het politieke najaar van de kmo- en zelfstandigenorganisatie Unizo. Hij pleitte voor een verregaande samenwerking en integratie tussen de patronale organisaties. Werkgeversorganisaties staan nogal graag op hun strepen en verdedigen hun autonomie. Elke vorm van toenadering tussen organisaties wordt met argusogen bekeken. Denk maar aan de integratie van de Kamers van Koophandel en de Vlaamse werkgeversorganisatie VEV tot Voka zo'n vijftien jaar geleden. Dat liep niet altijd even gemakkelijk.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×