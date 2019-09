Het snel veranderende consumptiepatroon van de klant maakte ook deze week slachtoffers. Thomas Cook ging ten onder, DGP Media moet stevig bijsturen. Intussen heeft de Europese Centrale Bank een steeds lastigere klant aan de Duitse spaarders.

Maandag. Klant is koning, maar die koning gedraagt zicht almaar grilliger en meedogenlozer. Thomas Cook is het jongste slachtoffer van het snel veranderende consumptiepatroon van de klant. De Britse touroperator leed al langer onder een dalende vraag naar pakketreizen. Steeds meer toeristen klikken op internet hun eigen reis bij elkaar. Een verblijf reserveren op booking.com of Airbnb en een goedkope vlucht boeken bij een lagekostenmaatschappij, langer dan vijf minuten hoeft het soms niet te duren.

...