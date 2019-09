De wereldwijde economische groeivertraging leidt tot extra financiële risico's op woningmarkten in verschillende Europese lidstaten, schreef de European Systemic Risk Board (ESRB) gisteren. De risico's op de Belgische woningmarkt zijn aanzienlijk en vergen extra maatregelen van de toezichthouder en de financiële sector.

De Belgische huizenmarkt is overgewaardeerd, stelt de ESRB in zijn recentste rapport. De Europese risicowaakhond schat de overwaardering van Belgisch residentieel vastgoed op 15 procent, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) spreekt van 8 procent en onze eigen toezichthouder, de Nationale Bank (NBB), van 6 procent. Hoe dan ook staan de Belgische woningprijzen op het hoogste punt in achttien jaar. En dat houdt risico's in.

...