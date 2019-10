Trends bekroont op dinsdag 7 januari voor de 35ste keer de Manager van het Jaar. Dat is de meest prestigieuze individuele onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. De laureaat van deze editie wordt de opvolger van Johan Thijs, de CEO van de bank-verzekeraar KBC.

De tien genomineerden voor de Manager van het Jaar, een initiatief van Trends in samenwerking met Kanaal Z, worden voorgesteld in Trends en op www.trends.be. Elke week brengen we een portret van twee genomineerden, in willekeurige volgorde.

Die tien finalisten voor de editie van 2019 zijn geselecteerd door een jury van oud-winnaars, captains of industry, onafhankelijke topspecialisten en redacteurs van Trends, onder leiding van juryvoorzitter Bart De Smet, de CEO van Ageas. De finalisten hebben zich op een positieve en relevante manier onderscheiden. Zij hebben gezorgd voor duurzame en opmerkelijke resultaten en namen uitmuntende managementbeslissingen die vernieuwing en groei stimuleerden.

Als lezer van Trends hebt u een belangrijke inbreng in deze verkiezing. Van maandag 18 november tot en met zondag 1 december kunt u online stemmen op uw favoriete genomineerden. De jury kiest de winnaar uit de vijf kandidaten die de meeste voorkeurstemmen halen.

Het portret van de genomineerden leest u hieronder: