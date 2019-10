Bart Van Malderen, CEO van Drylock Technologies, is de eerste genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Bart Van Malderen

Drylock is een jong industrieel groeibedrijf. Verloopt de expansie volgens plan?

BART VAN MALDEREN. "Zeven jaar geleden is de eerste vrachtwagen vertrokken vanuit onze nieuwe fabriek in Tsjechië. Ik dacht toen in 2020 een omzet van 500 miljoen euro te halen. We zitten een jaar voor op schema. We groeien organisch van 378 miljoen euro vorig jaar naar een half miljard omzet dit jaar. Het gaat razendsnel in onze business en je mag geen seconde verpinken. De concurrentie is hard. Elke dag is het oorlog. Snelheid is heel belangrijk. Met de kapitaalinjectie van Sofina kunnen we het investeringsritme opdrijven en onze groei versnellen."

Wat zijn uw ambities met Drylock?

VAN MALDEREN. "We produceren in Europa, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. Onze strategie is eerst voldoende omzet halen in een regio en daar dan investeren in productie. Op termijn moeten we ook naar Azië. Dit is een hightech business. Een luier is complex, gedreven door patenten. We zetten fel in op onderzoek en ontwikkeling. Wat we op de markt brengen, is bewezen technologie. We moeten verder kijken samen met de grondstoffenleveranciers, de machinefabrikanten en onze mensen. We werken nu aan de luiers die over drie à vijf jaar op de markt komen."

Hoe kunt u wegwerpluiers duurzamer maken?

VAN MALDEREN. "Duurzaamheid is de innovatie van de toekomst. We hebben al een enorme weg afgelegd. Twintig jaar geleden was een luier meer dan twee centimeter dik en woog die 70 gram, nu is dat nog 3 millimeter en minder dan 30 gram. Hoe minder grondstoffen we gebruiken, hoe kleiner de milieu-impact. Daarnaast kijken we naar de recyclage van het verpakkingsmateriaal, de folies en de luiers. We zien de groene golf komen en we zijn er klaar voor."

Wat doet het bedrijf?

Drylock Technologies ontwikkelt en produceert babyluiers, maandverbanden en incontinentieproducten. Het bedrijf van Bart Van Malderen heeft negen productievestigingen in Rusland, Italië, Tsjechië, Spanje, de Verenigde Staten en Brazilië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zele. Drylock produceert vooral voor de huismerken van de retailers en zet in op innovatieve, ultradunne luiers zonder houtpulp.

Vandaar de keuze

Ondernemen zit Van Malderen in het bloed. Na het aflopen van zijn niet-concurrentiebeding bij Ontex nam de Oost-Vlaamse ondernemer en investeerder de draad van de business die hij door en door kent weer op. In zeven jaar stampte hij een nieuw internationaal luierbedrijf uit de grond. Het jonge bedrijf is 600 miljoen euro waard. Dit jaar zal zijn groep meer dan een half miljard euro omzet boeken. Volgend jaar mikt hij op 600 miljoen met een ebitda-marge van 10 procent. De ambitieuze Van Malderen overtuigt de beursgenoteerde holding Sofina deze zomer om 150 miljoen euro in Drylock te investeren.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De kapitaalinjectie van Sofina", zegt Bart Van Malderen. "Volgens mij is dat de beste manier om onze groei voort te zetten. We hebben dit jaar twee fabrieken opgestart, een in Tsjechië en een in Spanje. We hebben 800 mensen aangeworven. Dat zijn gigantische investeringen. Het duurt ongeveer een jaar vooraleer die machines optimaal draaien." Onderzoek en ontwikkeling en de productie zijn het kloppend hart van Drylock. "Zien hoe die gloednieuwe machines na een tijd hun rendement halen, met duizend luiers per minuut, daar krijg ik kippenvel van."

De belangrijkste uitdaging

"We moeten dit momentum vasthouden. Blijven innoveren, de concurrentie vooruit blijven en de drive in ons team houden. Alleen ben je niets. Het is mijn rol de juiste mensen bij elkaar te brengen en een dynamiek te creëren. We gaan voor een winnaarsmentaliteit, het gaat om de mensen en de producten. Het hangt allemaal samen. We moeten het ijzer smeden terwijl het heet is en de productiecapaciteit uitbreiden."