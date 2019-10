Dirk Coorevits, CEO van Soudal, is de vierde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Dirk Coorevits

Overweegt Soudal productie naar het buitenland te verhuizen?

DIRK COOREVITS. "Neen. Wij geloven nog altijd heel sterk in België als maakland. Ons hoofdkwartier is hier, onze brains zijn hier, dus ook ons onderzoek en de ontwikkeling. Wij zijn goede Belgen en Vlamingen, ook daarom proberen we het hier zo lang mogelijk vol te houden. Wij verhuizen niet. We hebben al onze productiecapaciteit nodig. We stoten altijd tegen onze maximale benutting. We zullen wel proberen verder te automatiseren, maar dat betekent niet dat we minder personeel nodig hebben. Integendeel, we zoeken volop mensen."

Soudal wil 1 miljard euro omzet draaien in 2020?

COOREVITS. "Dat getal hebben we inderdaad laten vallen toen we een aantal jaren geleden 400 miljoen euro omzet behaalden. Het was een richtgetal waarmee we wilden aangeven dat we een goed groeitraject voor ogen hadden. Ook dit jaar zullen we groeien, met 7 tot 8 procent, zodat we uitkomen op een jaaromzet van 875 tot 900 miljoen euro. Maar we moeten die 1 miljard omzet niet absoluut volgend jaar halen via een of andere overname. We doen geen gekke dingen. We komen er zo ook, vroeg of laat."

Wat vindt u het moeilijkste aan uw job?

COOREVITS. "De transformatie leiden. Wij zijn gegroeid van een kleine kmo naar een kleine multinational die geografisch zeer sterk uitbreidt. Maar dat betekent vooral dat je ook de organisatiestructuren geregeld moet aanpassen: nieuwe mensen daarin inpassen en nieuwe manieren van samenwerken in al die landen introduceren. Dat is de grootste uitdaging. Psychologie en empathie, het omgaan met mensen en culturen, leer je niet uit managementboeken. Je leert het meeste uit de interactie met je mensen."

Wat doet het bedrijf?

Het Turnhoutse familiebedrijf Soudal is een wereldspeler in chemische bouwspecialiteiten, meer bepaald siliconen- en andere voegkitten, lijmen en polyurethaanschuim. De door baron Vic Swerts opgerichte groep is aanwezig in 138 landen en telt 19 fabrieken en 65 buitenlandse filialen.

Vandaar de keuze

Onder leiding van Coorevits staat Soudal elk jaar garant voor een cocktail van stevige organische groei en overnames, en wordt vastgehouden aan de gewoonte om jaarlijks 40 à 50 miljoen euro in nieuwe machines en gebouwen te investeren. Die strategie werkt: zelfs ondanks geopolitieke spanningen en schommelingen in wisselkoersen en grondstoffenprijzen realiseert Soudal jaarlijks een meer dan respectabele omzetgroei.

Het markantste feit van het voorbije jaar

"Ik ben dit jaar 60 geworden (lacht). Maar veel belangrijker is dat Soudal in 2019 weer in een positieve flow zit dankzij betere grondstoffenprijzen. We gaan door op ons elan, en slagen erin onze voetafdruk voort te verstevigen. We weten ook dat er geopolitiek of economisch hinderpalen kunnen opduiken, maar dat geldt ook voor onze concurrenten. We hebben al heel wat watertjes doorzwommen en weten dat er na downs ook altijd ups zijn. We kijken altijd op lange termijn en kunnen de evoluties nog altijd goed inschatten."

De grootste uitdaging

"Onze volgende geografische stap. Ik zal nog heel vaak in het vliegtuig zitten. We zijn nu ook actief in Australië en Nieuw-Zeeland en starten in Canada. In de Verenigde Staten hebben we 10.000 vierkante meter bijgebouwd. Mijn voorkeur is meer te doen in Amerika. Procentueel zijn we daar veel te weinig aanwezig.

"Ook innovatie is onze prioriteit, met het oog op de circulaire economie. Er moeten meer producten worden ontwikkeld die kunnen worden gerecycleerd. We hebben altijd moonshots, ambitieuze projecten om in te spelen op tendensen in de komende vijf tot tien jaar. Daarvoor werken we samen met universiteiten en grondstoffenleveranciers."