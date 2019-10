Jan De Witte, CEO van Barco, is de vijfde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Jan De Witte

Worden diensten en software almaar belangrijker voor Barco?

JAN DE WITTE. "We zullen altijd een hardwarebedrijf blijven, maar diensten en software hebben een groot potentieel. We kunnen nu al live vanaf afstand onze projectoren opvolgen en zo de projectiekwaliteit garanderen. Voor de Kinepolissen van deze wereld is dat prachtig. Wij waken over de machine, zij kunnen zich concentreren op de zaken waarmee ze hun geld verdienen: de ticket- en de snackverkoop. Ook onze medische apparatuur kunnen wij vanaf afstand monitoren op verkeerde configuraties of pannes."

ClickShare, voor draadloze presentaties in vergaderzalen, is in korte tijd uitgegroeid tot een sterkhouder.

DE WITTE. "Het kan vreemd klinken, maar we hebben zelf beslist om van ClickShare een succes te maken. Drie jaar geleden waren we intern al trots op 180.000 verkochte exemplaren en 15 procent groei. Ik vond dat we daar niet tevreden mee mochten zijn. ClickShare kan in meer dan 5 miljoen vergaderzalen draaien. We hebben commercieel een versnelling hoger geschakeld. We plukken daar al de vruchten van. We zitten aan 700.000 verkochte toestellen en willen zo snel mogelijk naar een paar miljoen. Een bedrijf moet streven naar excellentie en de lat hoger durven te leggen. Dat is zoals adrenaline een mens voortstuwt."

Is China een prioriteit?

DE WITTE. "We produceren in China voor China. Dat plaatst ons grotendeels buiten de handelsoorlog. In China zullen de komende decennia 200 steden die zo groot zijn als Antwerpen of Brussel zich ontwikkelen. Ze hebben een infrastructuur uit de jaren zestig en zullen daar massaal in investeren. Wij kunnen daar met een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling en productie ter plaatse op inspelen."

Wat doet het bedrijf?

Barco is wereldwijd de marktleider in projectoren voor bioscopen, evenementen en controlekamers. Andere sterkhouders zijn oplossingen voor vergaderzalen, hoogkwalitatieve diagnostische beeldschermen in radiologie, en beeldverwerkende oplossingen in operatiezalen.

Vandaar de keuze

Jan De Witte maakte bij zijn aantreden eind 2016 een prioriteit van betere prestaties. De doelstellingen zijn een jaar eerder gehaald dan verwacht en Barco legt de lat nu weer hoger. De Witte voerde ook een herstructurering door zonder sociale onrust. Hij maakt het bedrijf minder afhankelijk van de klassieke sterkhouder, cinema. Na de winstverbeteringen ziet Barco ook zijn omzet weer groeien.

Het markantste feit van het voorbije jaar

"De uitvoering van de herstructurering die eind 2018 is aangekondigd. Dat was een schokgolf, maar er was geen echte sociale onrust. De relatie met de sociale partners is goed en we konden de operatie verantwoorden met het argument dat we het succes van Barco willen veiligstellen. We hebben er bewust voor gekozen het dak te repareren terwijl de zon schijnt. Nu konden we ook een goede regeling treffen voor het getroffen personeel, onder meer met verschuivingen in onze organisatie. We zetten in het verleden de skills van onze mensen niet meer optimaal in. Nu is onze organisatie klaar voor de volgende stap en kunnen we investeren, ook in nieuwe vaardigheden."

De grootste uitdaging

"We beginnen aan een nieuw hoofdstuk met een bedrijf dat overal op volle kracht draait. Barco moet ook operationeel en commercieel top zijn. Door de herstructurering zijn we nu een stuk wendbaarder. Technologie blijft zeer belangrijk, maar je moet ook inzetten op commerciële en operationele innovatie. Een technologiebedrijf kon vroeger twintig jaar teren op een uitvinding. Die kans krijg je nu niet meer."