Lieve Monstrey, CEO van Euroclear, is de tiende genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Lieve Mostrey

Veel marktactiviteiten gebeuren in Londen. Waarom verkiest Euroclear dan een operationeel hoofdkantoor in Brussel?

LIEVE MOSTREY. "Daar zijn historische redenen voor, maar toeval is het niet. JP Morgan heeft die activiteit vijftig jaar geleden in België opgestart. De sterke wetgeving in eigendomsrechten op effecten speelde een grote rol, en die troef is er nog altijd. Van de 4000 mensen die voor de groep werken, zitten er meer dan 2200 in Brussel. Vorig jaar hebben we ook de topholding van de Euroclear-groep van Londen naar Brussel verhuisd. Dat had te maken met de brexit, maar we vinden België ook een goede locatie voor financiële marktinfrastructuur."

Een aantal jaren geleden verhuisde Euroclear een deel van zijn activiteiten naar Polen. Hoe evalueert u dat?

MOSTREY. "We hebben in Polen een operationeel centrum opgericht als back-up voor Brussel. Daar werken meer dan 600 personen. Dat dual-office-model heeft zijn nut bewezen. In de periode van de aanslagen in Brussel heeft Polen activiteiten opgevangen, waardoor de klanten niets gemerkt hebben. Daarnaast is de vestiging in Polen voor ons een talentpool. Wij werven nog altijd mensen aan, vooral ingenieurs en informatici, ook in België."

Sommige banken die aandeelhouder van Euroclear zijn, zoeken een uitstapmogelijkheid. Een beursintroductie is een van de mogelijkheden. Wanneer komt daarover duidelijkheid?

MOSTREY. "De raad van bestuur bestudeert de opties en de randvoorwaarden. Ofwel kiezen we voor private plaatsingen. Ofwel kiezen we voor een beursintroductie. Ik verwacht een beslissing in de komende maanden. Aandeelhouders van Euroclear krijgen hoe dan ook een mooi dividend."

Wat doet het bedrijf? Euroclear is een wereldspeler in de afwikkeling van effectentransacties. De onderneming garandeert dat cash en effecten bij een transactie gelijktijdig worden uitgewisseld. Daarnaast bewaart het de effecten, houdt het de posities bij en beheert het het onderpand. Euroclear heeft dit jaar voor 30.500 miljard euro aan effecten in bewaring en zal tegen eind dit jaar 800.000 miljard euro aan effectentransacties hebben afgewikkeld. Vandaar de keuze Euroclear is cruciaal voor het functioneren van het financiële systeem. Meer dan 2000 banken doen een beroep op zijn diensten. Lieve Mostrey staat sinds januari 2017 aan het hoofd van Euroclear. Zij stelde een strategisch vijfjarenplan op, dat focust op de versterking en de uitbreiding van het klantennetwerk. Het aanbieden van nieuwe diensten resulteerde in een belangrijke toename van de fee-inkomsten. Doordat de inkomsten sterker groeiden dan de kosten toenamen, steeg de operationele marge van 23 tot 28 procent. Het markantste feit van het voorbije jaar "Doordat onze fee-inkomsten dit jaar voor het tweede jaar op rij belangrijk zijn gegroeid, zit ons vijfjarenplan op schema. Dat plan mikt op 4 tot 5 procent groei per jaar. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. We slagen erin nieuwe diensten te ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten, vooral voor collateral management" (beheer van onderpand, nvdr). De belangrijkste uitdaging "Euroclear moet relevant blijven voor zijn klanten. De banksector heeft het lastig: de inkomsten staan onder druk en de kosten stijgen. Als aanbieder van financiële marktinfrastructuur moeten wij inspelen op de veranderende behoeften van de klanten, waardoor zij voordeel kunnen trekken van schaalvoordelen. Daarnaast moeten wij er alles aan doen om onze business weerbaar, veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt te houden. Hoe meer volumes klanten bij ons draaien, hoe belangrijker die zaken worden."