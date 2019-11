Els Paesmans en Koen Quaghebeur van Globachem zijn samen de achtste genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Els Paesmans en Koen Quaghebeur

Hoe houdt een kleine Limburgse speler stand tegen multinationals als BASF, Bayer en Syngenta?

KOEN QUAGHEBEUR. "Wij maken het verschil met innovatie. Globachem besteedt een tiende van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling, al nomen we dat risk and disruption. Het duurt tien jaar vooraleer je een product in de markt kunt zetten. We zullen dus pas na tien jaar omzet en rendement halen, áls het product slaagt. Als familiaal bedrijf kunnen we dat. Aandeelhouders van sommige andere ondernemingen hebben niet zo veel geduld. Bovendien zijn wij als familiebedrijf enorm flexibel. We werken sneller. Wij hebben nog voeling met de boer."

Globachem is de jongste jaren zeer snel gegroeid. Hoe doe je dat als koppel?

ELS PAESMANS. "Wij zijn zeer complementair. Koen legt zich toe op het commercieel-technische, ik meer op het financiële en de human resources. We hebben 75 werknemers en een managementteam waarop we kunnen vertrouwen en bouwen. Wij zijn de enige aandeelhouders. Onze sfeer en bedrijfswaarden vertalen we in het letterwoord framily: fun, respect, ambition, teamwork, innovation, flexibility, family. Dat willen we zo houden."

Volgen er nog overnames, na de eerste in Engeland?

QUAGHEBEUR. "We blijven zoeken. Misschien nemen we een belang in enkele van onze distributeurs. Maar onze plannen voor eigen productie en verpakking hebben we afgevoerd. De focus is innovatie en verdere internationalisering. Productie besteden we uit. We hebben een goed netwerk van externe producenten. We wilden geen focus verliezen. Je kunt niet alles zelf doen. Het puur innovatieve kun je niet uitbesteden, productie wel."

Wat doet het bedrijf?

Globachem maakt beschermingsmiddelen die land- en tuinbouwproducten gezond houden, vrij van onder meer insecten en schimmels, en optimaal laten groeien. Globachem startte met de verkoop van vooral generische gewasbeschermingsmiddelen. Het bedrijf ontwikkelt steeds meer eigen producten voor grote akkerbouwteelten, zoals graan, koolzaad, suikerbieten. 95 procent van de omzet wordt geëxporteerd, naar meer dan vijftig landen.

Vandaar de keuz e

Els Paesmans en Koen Quaghebeur startten het bedrijf in 2000 in hun woning. Het echtpaar is het levende bewijs van hoe een kleine Limburgse kmo met innovatie, flexibiliteit en wilskracht kan opboksen tegen de zeer grote multinationals. Globachem is zeer rendabel.

Het marka ntste feit het voorbije jaar

QUAGHEBEUR. "Onze eerste overname, in Manchester in Engeland. We kochten een starter met twaalf werknemers. Die zal nieuwe producten ontwikkelen, produceren, testen en laten goedkeuren door de regelgevers. Het bedrijf kreeg de naam Globachem Discovery. Onze zoektocht naar innovatieve producten kwam daarmee in een stroomversnelling. In onze vestiging in Sint-Truiden werd het Greennovation Center operationeel. Dat is onze onderzoeksserre waar we nieuwe middelen ontwikkelen, vaak samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen. 45 mensen werken aan nieuwe producten."

De grootste u itdaging

PAESMANS. "Onze sector en de landbouw in het algemeen staan sterk onder druk, terwijl onze producten tot de meest gereguleerde producten in de markt behoren. Ze worden heel sterk getest en onderzocht, en streng beoordeeld. Ze komen enkel in de markt als bewezen is dat ze veilig zijn, niet enkel voor de plant, maar ook voor de mens en het milieu. Wij zijn overtuigd dat gewasbeschermingsmiddelen een positief effect hebben op het milieu. Door onze producten heb je minder kwaliteits- en voedselverlies. Je kan dubbel zoveel produceren op één hectare."