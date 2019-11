Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos, is de zevende genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Onno van de Stolpe

U sloot deze zomer een historische deal met het Amerikaanse Gilead. Hoe kijkt u erop terug?

ONNO VAN DE STOLPE. "Iedereen moet echt heel tevreden zijn. Door dit akkoord zijn miljarden euro's privégeld beschikbaar voor innovatief onderzoek. Ik krijg ook heel positieve signalen uit onze researchafdeling. Gilead neemt een ongelooflijk open houding aan in deze samenwerking. Ze willen alles delen. Wat goed is voor Galapagos is goed voor Gilead, is het credo. Dat kan ik dan wel roepen, maar we zien dat ook op de werkvloer."

Hoe moet het verder?

VAN DE STOLPE. "Dit is nog maar het begin. Dat zeg ik al langer, maar als je ziet waar wij geraakt zijn met de zeer beperkte middelen die wij vroeger ter beschikking hadden, opent dit enorme perspectieven. Beschouw dit gerust als de start van Galapagos 2.0, en ik ben zeer optimistisch dat wij grote dingen zullen laten zien. We moeten de combinatie Galapagos-Gilead maximaal benutten om echt een verschil in de biotechsector te maken."

Het bedrijf zal naar alle verwachting als kool groeien, maar vindt u wel genoeg nieuwe mensen?

VAN DE STOLPE. "We hebben het voordeel dat we zo veel publiciteit hebben gehad en dat we als een zeer aantrekkelijke werkgever gezien worden. We krijgen daardoor heel veel open sollicitaties. Ook in het buitenland rekruteren we zeer competitief. De mensen die we uit de farmasector binnenhalen, vormen allicht mijn grootste flessenhals. De vraag is of ik die ook de Galapagos-cultuur kan bijbrengen. Die is minder gestructureerd, maar meer opportunistisch en sneller dan die van de traditionele farmagroepen. Mensen die twintig jaar bij pakweg Roche of Novartis hebben gewerkt, zijn op een andere manier opgegroeid."

Wat doet het bedrijf?

De geneesmiddelenontwikkelaar is een vaandeldrager van de biotechsector in België en Nederland en nadert de commerciële lancering van zijn eerste medicijn, filgotinib, voor de behandeling van reuma. In de tweede helft van volgend jaar zou filgotinib in de VS, Japan en Europa goedkeuring moeten krijgen. Analisten schatten dat het Galapagos op termijn jaarlijks een handvol miljarden euro's kan opleveren, omdat het mogelijk ook kan dienen voor andere ziektes. Bovendien heeft Galapagos een rijkgevulde pijplijn met potentiële verkooptoppers, zoals een kandidaat-geneesmiddel tegen de longziekte IPF, en het onderzoeksprogramma Toledo dat ook een opvolger voor filgotinib moet opleveren.

Vandaar de keuze

Van de Stolpe is oprichter en al twee decennia de drijvende kracht van Galapagos. Gedrevenheid en doorzettingsvermogen, ook na grote tegenvallers, vormen zijn handelsmerk. Van de Stolpe staat bovendien bekend als een erg gewiekste onderhandelaar. Midden juli zette hij de kroon op zijn professionele levenswerk met een historische miljardendeal met Galapagos' Amerikaanse farmapartner Gilead. Die belooft tien jaar geen overnamebod te lanceren en pompt ruim 4,5 miljard euro in het Mechelse bedrijf.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"Onze deal met Gilead, omdat die ons minstens tien jaar onafhankelijkheid oplevert, plus een ongelofelijke cashinjectie. Die miljarden zijn overigens contractueel bestemd om in innovatieve O&O te stoppen. Met dat geld zullen we dus snel onze onderzoeksinspanningen fors opvoeren."

De belangrijkste uitdaging

"De grootste uitdaging is gerealiseerd: onze onafhankelijkheid verzekeren. De machine zal de komende tien jaar lekker draaien. Daar kan niets meer aan gebeuren. Ik moet nu onze cultuur van innovatie bewaken, zeker omdat het met al dit geld verleidelijk is ook naar minder innovatieve producten te kijken. Maar Galapagos is op deze wereld om te zorgen dat er innovatieve nieuwe medicijnen komen. Daar voel ik mij de bewaker van."