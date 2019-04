Mithra wint Belgische innovatieprijs dankzij anticonceptiepil Estelle

Het Luikse biofarmabedrijf Mithra wint de tweejaarlijkse essenscia Innovation Award, de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in ons land, voor de ontwikkeling van zijn anticonceptiepil Estelle op basis van het natuurlijke hormoon estetrol.

"Alle finalisten hadden een sterk innovatieproject, maar de anticonceptiepil van Mithra heeft een bijzonder groot potentieel", zegt juryvoorzitter François Cornélis. Estelle is de eerste anticonceptiepil op basis van estetrol, een natuurlijk hormoon dat tijdens de zwangerschap in de lever van de menselijke foetus wordt geproduceerd. Mithra is erin geslaagd dat hormoon na te maken en klinische testresultaten bij 4000 patiënten wijzen op een efficiënte en veilige werking, met minder neveneffecten.

"Alle klinische testen zijn achter de rug en Estelle komt mogelijk volgend jaar al op de markt", zeggen François Fornieri en Jean-Michel Foidart, de stichters van het beursgenoteerde Mithra. "We zitten nu in de finale goedkeuringsfase en leggen onze dossiers voor aan de Amerikaanse en Europese regelgevende agentschappen. Dit is een pil made in Belgium. Ze werd in ons land ontwikkeld en zal hier ook worden geproduceerd, grotendeels voor export naar de hele wereld. Het is een potentiële blockbuster met een positieve impact op de Belgische economie. Mithra telt iets meer dan 200 medewerkers, maar tegen 2020 worden dat er waarschijnlijk 300. Bovendien zitten er nog twee producten op basis van estetrol in onze pijplijn om de symptomen van de menopauze en de perimenopauze (of overgang, nvdr) te verlichten."

Mithra haalde het van vijf andere finalisten: Beaulieu International Group, Eastman Chemical Company, Eurogentec, Janssen Pharmaceutica en Kaneka. Beaulieu ontwikkelde een latexvrije textielvezel uit polypropyleen waardoor tapijten voor beurzen en evenementen 100 procent recycleerbaar worden. Eastman ontwikkelde een synthetische molecule die de besproeiing van landbouwgewassen veiliger en efficiënter maakt. Het Luikse biotechbedrijf Eurogentec is uitgegroeid tot een wereldleider in de grootschalige productie van plasmide-DNA dat gentherapie voor de behandeling van aids of kanker voor meer mensen toegankelijk maakt. Janssen Pharma in Geel heeft met digitaal sproeidrogen een productietechniek ontwikkeld die ervoor zorgt dat het menselijke lichaam uiterst complexe geneesmiddelen een stuk efficiënter opneemt. De Belgische vestiging van het Japanse chemiebedrijf Kaneka ten slotte bouwt in Westerlo een nieuwe productie-eenheid voor schuimpartikeltjes op basis van natuurlijke bestanddelen die kunststofverpakkingen bio-afbreekbaar maken als ze in de natuur of in zee terechtkomen.

De drie vorige edities van de Innovation Award werden gewonnen door de Gentse kmo Emulco, in samenwerking met BASF, door Agfa Graphics en door GSK. Emulco was erin geslaagd een stug polymeer om te zetten in een bruikbare emulsie. Agfa ontwikkelde een revolutionaire inktsoort voor het drukken op drank- en voedingsverpakking, en GSK haalde het dankzij een kandidaat-vaccin tegen zona of gordelroos.