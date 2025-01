In Gent heeft zich nu ook het laatste van 14 bedrijven gesetteld in een opvallend innovatief project van Upgrade Estate. De Gentse projectontwikkelaar is vooral bekend van zijn studentenhuisvesting Upkot. Maar de projectontwikkelaar biedt ook woon- en kantoorconcepten Upliving en Upoffiz aan. In dat project combineert Upgrade Estate beide. Wonen én werken dus, op een campus die zich onderscheidt in duurzaamheid en menselijke connectie.