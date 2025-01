Deficit in zilver in 2025

Het Silver Institute verwacht dat 2025 het vierde opeenvolgende jaar wordt met een deficit op de zilvermarkt.

Ondanks een inzinking tegen het jaareinde sloot zilver 2024 toch af met een winst van 22 procent. De afgelopen vijftien jaar steeg het goedkoopste edelmetaal slechts twee keer hoger, in 2010 en 2020. Er was wel flink wat volatiliteit, want in oktober piekte de zilverprijs nog op bijna 35 dollar, om het jaar ruim 15 procent lager af te sluiten. De investeerders gaven vorig jaar andermaal de voorkeur aan goud (+26,5%) omwille van de meer uitgesproken veiligehavenkwaliteiten van dat edelmetaal en het feit dat centrale banken dollarreserves omzetten in goudreserves en zo de prijs opdreven. De prijsverhouding tussen goud en zilver schommelde de voorbije zes maanden tussen 80 en 90, wat historisch bekeken vrij hoog is. Intussen heeft zilver 2025 wel goed ingezet, met na twee weken al een winst van 6 procent.

Het Silver Institute verwacht dat 2025 het vierde opeenvolgende jaar wordt met een deficit op de zilvermarkt. Dat zorgde vooralsnog niet voor extreme prijsstijgingen, doordat de bovengrondse voorraden nog volstaan om aan de vraag te voldoen. De industriële vraag tekent voor 55 procent van de zilverconsumptie. Het grote verschil met goud is gelegen in de industriële component. Volgens de prognoses van het Silver Institute is de industriële vraag vorig jaar met 7 procent toegenomen. Die groei compenseert de daling van de vraag naar zilver voor juwelen en de lagere investeringsvraag.

De fotovoltaïsche industrie blijft groeien. In de Europese Unie komt er tussen 2024 en 2028 zo’n 401 gigawatt geïnstalleerde capaciteit bij. China blijft de onbetwiste koploper en gebruikt voor capaciteitsuitbreidingen de N-typecellen, die een hoger zilvergehalte bevatten. Het aandeel van de PV-industrie in de wereldwijde vraag naar zilver zal de komende jaren verder toenemen.

Weinig rek

Aan de productiezijde zit er weinig rek op het aanbod, omdat zilver in hoofdzaak een bijproduct van goud en sommige basismetalen is. Enkel de recyclagecomponent kan wat stijgen. Wat de fysieke zilvertrackers betreft, was er vorig jaar slechts een kleine instroom van investeringsgeld in verhouding tot de prijsstijging. Er is dus nog lang geen speculatieve bubbel.

Inspelen op een hogere zilverprijs kan via fysieke zilver ETF’s. De grootste tracker is de iShares Silver Trust (US46428Q1094). De grootste ETF in Europa is de WisdomTree Physical Silver (ISIN-code: JE00B1VS3333), die 1,36 miljard euro beheert. Wie onrechtstreeks wil investeren in de zeer goedkope zilvermijnen, kan onder meer terecht bij Global X Silver Miners (ISIN-code: IE000UL6CLP7).