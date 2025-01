In het beursgesprek vandaag spreken we met Ilse De Witte over het Nederlandse postbedrijf PostNL, dat onverwachts een forse winstdaling meldt. Het aandeel gaat onderuit. We belichten ook de tijdelijke ban van TikTok in de Verenigde Staten. Dat heeft bovendien gevolgen voor de Belgische holding Sofina, zo blijkt.