FSMA: kosten voor tak 23-pensioenproducten stijgen licht

De kosten voor pensioenproducten in de tweede pijler van het type tak 23 (een levensverzekering die de premies belegt in aandelen of obligaties, red.) zijn licht gestegen. Dat concludeert de financiële waakhond FSMA maandag in zijn jongste update over de kosten van pensioenproducten. Maar die hogere kosten zorgden niet noodzakelijk voor hogere rendementen, klinkt het.

De financiële waakhond is vorig jaar gestart met de verschillende kosten die verbonden zijn aan een pensioenproduct (beleggingsfonds, spaarfonds, verzekeringsproduct, …) in kaart te brengen. Daarmee wil ze mensen helpen een doordachte keuze te maken als die een aanvullend pensioen willen opbouwen, klonk het bij de voorstelling van de tool in april 2024. “Want een terugkerende kost van 1 procent kan over een langere periode een verschil van gemiddeld 20 procent maken in het eindkapitaal.”

Uit een update van de studie blijkt nu dat globaal genomen de kosten die financiële instellingen tussen 2020 en 2022 aanrekenden, stabiel zijn gebleven. Maar de kosten voor tak 23-verzekeringsproducten in de tweede pensioenpijler zijn wel licht gestegen. De meesten kiezen voor een tak 21-product om extra pensioen op te bouwen, terwijl tak 23 goed was voor 224.391 aansluitingen en bijna 1,5 miljard euro kapitaal. De stijging van de kosten betekent echter niet dat er ook een hoger nettorendement wordt geboden. “De meest dure producten bieden een nettorendement dat gelijk of zelfs lager ligt dan het nettorendement van goedkopere producten”, waarschuwt de FSMA.

De prijscontroles hebben er volgens de waakhond ook toe geleid dat verzekeraars tien producten hebben aangepast. “Binnen die producten werden tien fondsen stopgezet, bij 59 fondsen werden de kosten verlaagd. Op jaarlijkse basis stemt dat overeen met een gemiddelde daling van de kosten met 0,27 procent”, klinkt het. “Rekening houdend met de normale looptijd van een pensioenproduct leidt een kostendaling van 0,27 procent tot een toename van het pensioenkapitaal met ongeveer 5 procent.” De FSMA zal de controles in 2025 voortzetten.