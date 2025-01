Met 2 biljoen, ofwel 2.000 miljard dollar. Zoveel groeide de rijkdom van alle miljardairs ter wereld samen in 2024. Dat is drie keer sneller dan een jaar eerder. Oxfam publiceert de cijfers naar aanleiding van het Wereld Economisch Forum in Davos. Financiële ongelijkheid schudt de wereld te sterk door elkaar, waarschuwt Oxfam. Want miljardairs als Elon Musk kunnen openlijk hun politieke invloed kopen.