Nieuwe cryptomunt Trump stijgt razendsnel, maar Melania drukt koers weer omlaag

De marktkapitalisatie van de door Donald Trump gesteunde memecoin $TRUMP steeg het voorbije weekend tot meer dan 14 miljard dollar, maar verloor snel terrein na de lancering van een digitale munt door zijn vrouw Melania.

Na eerdere verkopen van bijbels, gouden sneakers en horloges stort aankomend Amerikaans president Donald Trump zich nu op cryptomunten. De koers van Trumps cryptomunt, die sinds vrijdagavond wordt verhandeld, schoot op 6 dollar uit de startblokken en piekte op 75 dollar. Zondag echter kondigde zin vrouw Melania haar eigen munt $MELANIA aan, die een waarde van 8,5 miljard dollar bereikte. Kort daarna kelderde $TRUMP naar minder dan de helft van zijn piekwaarde, wat 7 miljard dollar aan marktwaarde deed verdampen.

Schade

De lancering van $TRUMP vond plaats via Trumps platform Truth Social, kort na een gala in Washington voor bonzen uit de crypto-industrie en politici. De website beschrijft de munt als “de enige officiële Trump-meme”. Ongeveer 80 procent van de tokens is in handen van een bedrijf gelinkt aan de Trump Organization. De tokens die in handen zijn van insiders, worden geleidelijk vrijgegeven voor verkoop tussen drie en twaalf maanden na de lancering en kunnen gedurende Trumps ambtstermijn worden verkocht.

Durfkapitalist Nick Tomaino bekritiseerde de timing van de lancering, slechts enkele uren voor Trumps inauguratie. “Dat Trump 80 procent bezit en net voor zijn aantreden lanceert, is puur roofzuchtig. Veel mensen zullen hierdoor schade lijden”, schreef hij op X.

Aantrekken van beroemdheden

Grote cryptobeurzen zoals Binance, Coinbase en Kraken willen de munt opnemen in hun aanbod. De cryptomarkt verwacht dat Trumps beleid gunstig zal zijn voor digitale munten. Trump en zijn zonen promoten al langer World Liberty Financial, een cryptoplatform van zijn zakenpartners. Zijn socialemediabedrijf probeerde eerder een handelsplatform over te nemen, maar zonder succes. Tim Broekmans, de oprichter van het blockchaindata-analyseplatform TradePremium, waarschuwde eerder op Trends.be: “Slechts 30 procent van de tokens gaat naar het publiek. Met zo’n verdeling bestaat het risico dat de belangen van de oprichters voorop staan.”

Lees verder onder link

Critici stellen dat Trump zijn cryptomunten vooral ziet als een manier om winst te maken op de kap van zijn aanhangers. Melania’s munt wordt dan weer gepresenteerd als een symbool van steun, niet als een belegging. Toch waarschuwen experts voor de risico’s van die trend. Crypto-analisten, onder wie voormalig Trump-adviseur Anthony Scaramucci, noemen de opkomst van memecoins schadelijk voor de sector. Jonathan Bixby, een crypto-ondernemer, ziet de munt als een voorbode van wat in de sector bekendstaat als de ‘banana zone’, waarbij prijzen plotseling exploderen. “Dit geeft die munten legitimiteit en zal beroemdheden aantrekken om te promoten. De komende maanden worden onstuimig”, voorspelt hij.