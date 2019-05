KBC hervormt zijn netwerk van bankkantoren. Ook de managementsstructuur wordt doorgelicht. Dat heeft de bank-verzekeraar donderdag bekendgemaakt.

KBC meldt dat het zijn distributienetwerk af wil stemmen op het wijzigende klantengedrag, waarbij steeds meer klanten kiezen voor digitaal bankieren. 'In het eerste kwartaal van 2019 bankierde 57 procent van de klanten enkel nog via een digitaal kanaal', aldus KBC.

Tegen eind 2019 worden 65 kleinere kantoren omgevormd tot automatenkantoren. Dat betekent dat de automaten voor afhalen van cash, opvragen van rekeninginfo en het doen van overschrijvingen beschikbaar blijven, maar dat klanten voor een gesprek met een KBC-medewerker naar een naburig kantoor moeten. De betrokken werknemers van de kantoren worden elders ingezet binnen de bank. Er worden ook 51 automatenkantoren gesloten waar het aantal geldafhalingen substantieel is gedaald. 'Het heeft immers geen zin om een kantoor open te houden waar nog amper klanten gebruik van maken', aldus de bank.

Na de hervorming zal KBC nog 350 bemande bankkantoren en 190 onbemande automatenkantoren in Vlaanderen tellen. KBC Brussels heeft 31 bemande kantoren en 3 onbemande automatenkantoren. Het Waalse filiaal CBC heeft in Wallonië 86 bemande kantoren. Ter vergelijking: eind 2015 beschikte KBC nog over 713 kantoren, waarvan 647 bemand en 66 automatenkantoren. Die cijfers zijn wel inclusief KBC Brussels.

Management

De bank-verzekeraar maakt donderdag ook bekend dat de managementsstructuur wordt geëvalueerd. Het gaat om een doorlichting van de top 300 binnen de groep, dus zowel in België als in het buitenland. De oefening wordt gemaakt om de structuur van die top te optimaliseren en te vereenvoudigen en het aantal beslissingslagen te verminderen. 'Bepaalde posities kunnen daardoor verschuiven, veranderen of zelfs verdwijnen', aldus de bank. Er lopen momenteel gesprekken met de betrokken managers. De uitvoering is gepland voor het derde kwartaal.

Jobs

Naar aanleiding van de aankondigingen vandaag vraagt de christelijke vakbond overleg rond werkzekerheid en tewerkstellingsgarantie op te starten. De huidige cao daarover loopt eind dit jaar af. 'De directie heeft toegezegd om de gesprekken eerstdaags aan te vatten', aldus LBC-vakbondsman Dirk De Backere. De LBC'er hoopt dat het overleg een langere periode van garanties kan bieden. 'Minstens twee jaar', luidt het.