Ook de kleine en middelgrote ondernemingen van het kmo-land Vlaanderen kregen hun deel van de coronacrisis te verwerken. Veerkrachtige bedrijven vertellen hoe zij het leven na corona voorbereiden.

Die ene grafiek waarop de Amerikaanse president Donald Trump België afschilderde als het land met het hoogste aantal coronadoden per inwoner, heeft ons imago - eens te meer - geen goed gedaan. Mogelijk zijn de Belgische coronacijfers accurater dan die van de meeste andere landen, maar als antireclame voor ons land kon het tellen. "Wij kregen van buitenlandse partners veel vragen over wat er aan de hand was. Ze vroegen zich af of het nog wel veilig was zaken te doen in België", vertelt Bart Swinnen van het Limburgse technologiebedrijf Luminex. "Terwijl onze economie prima draait en we veel bedrijven hebben die goed door de crisis zullen komen. We moeten beter duidelijk maken dat Belgium back in business is." Dat de coronacisis slachtoffers zal maken, staat vast. Het aantal bedrijven dat bescherming zoekt tegen zijn schuldeisers, neemt hand over hand toe, waaronder de speelgoedketen Maxi Toys, de kledingketen e5 Mode, het Inno-moederbedrijf Galeria Karstadt Kaufhof en de Hasseltse vestiging van de meubelmaker Recor. Bij andere ondernemingen, zoals de kledinggroep FNG, worden kaarsjes gebrand. Hoewel grote bedrijven met het leeuwendeel van de media-aandacht gaan lopen, maakt de coronacrisis geen onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Volgens een onderzoek van MicroStart, een filantropische vereniging voor microfinanciering in België, hebben vier op de tien microbedrijven het moeilijk financiering te vinden. Ook de kmo's delen in de klappen, blijkt onder meer uit onderzoek van iGMO, het kenniscentrum over groeibedrijven van de Vlerick Business School. Maar een slachting wordt het niet. Ongeveer een vijfde van de 220 respondenten ziet zijn omzet dit jaar met meer dan een kwart zakken. Zowat de helft verwacht een halvering van de winst. Maar slechts 15 procent rekent op verlies. Wellicht heeft het ruime gamma aan ondervraagde sectoren - van retail tot IT - de resultaten gemilderd. Wat deden de kmo's zoal tijdens de lockdown? Hun klanten helpen, hun werknemers motiveren en informeren, en vooral de cash in de gaten houden. Want bedrijven gaan niet failliet door verliezen, wel door een tekort aan cash. Daarom maakten de kmo's gebruik van de overheidssteun, inden ze onbetaalde facturen en zochten ze nieuwe markten of verkoopkanalen, zoals e-commerce. Wat brengt de toekomst? Een nieuwe manier van werken, zoals telewerk en efficiëntere bedrijfsprocessen, antwoordt 40 procent van de respondenten. Opvallend is hoe een vijfde van de kmo's overnames plant, bijvoorbeeld van bedrijven in nood. "De adrenaline van vroeger stroomt weer door mijn aderen", zegt een ondernemer in de enquête. Hierna volgen enkele inspirerende verhalen van weerbare kmo's die zich niet laten ontmoedigen.