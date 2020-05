Even zag het ernaar uit dat Supra Bazar zou kunnen heropenen samen met de doe-het-zelfzaken en de tuincentra. Maar dat plan mislukte. "Dat was begrijpelijk, maar zuur."

Supra Bazar telt vijf fysieke vestigingen in Oost- en West-Vlaanderen. Die zijn sinds maandag opnieuw open. Toen we hem spraken, was Bavo Vanhalst, de bestuurder van de groep Supra Bazar, alles in gereedheid aan het brengen voor de heropening. Zijn grootouders begonnen 55 jaar geleden met de handel in Gullegem. Nu draait de groep ongeveer 50 miljoen euro omzet. "We verkopen alles behalve voeding. Doe-het-zelf is ons grootste assortiment. Daarom vroegen we gedeeltelijk te mogen opstarten toen de bouw- en de tuincentra dat mochten. Ik heb nog twee dagen lokaal overleg aangevraagd en de politie rondgeleid in onze winkels, om te tonen welke veiligheidsmaatregelen we zouden nemen. Maar het ministerieel besluit was niet duidelijk genoeg en daardoor wilden de lokale besturen begrijpelijkerwijs geen risico's nemen. Dat was zuur. De voorbije weken hebben we de omzet van de webshop wel zien vertienvoudigen, maar dat compenseert de sluiting van de winkels niet." Die onlinepiek was een uitdaging, onder meer door de minimumbezetting. "Mijn broer, ik en de rest van de directie sprongen logistiek bij, want op bepaalde dagen moesten 1250 pakjes de deur uit", vertelt Bavo Vanhalst. "We hadden geen leveringsproblemen, omdat we goede afspraken hadden gemaakt met onze logistieke partner GLS. We hebben van alles verkocht: van zwembaden en barbecues tot deegrollen en vergieten. Het deed deugd te zien dat onze klanten bleven kopen." Na de lockdown zette Vanhalst het grootste deel van de medewerkers op tijdelijke werkloosheid. De logistiek draait nu weer op volle kracht en in de winkels is een derde van het personeel aan de slag met de voorbereiding. "We kozen eerst voor een extreme minimumbezetting. We wilden de medewerkers niet ontgoochelen door ze dan toch op tijdelijke werkloosheid te moeten zetten", verklaart Vanhalst. "Gebroken beloftes wilden we vermijden. Er is een enorme bereidheid om weer te gaan werken. Je merkt dat iedereen het werk en het sociale contact mist. De voorbije weken hebben we er natuurlijk voor gezorgd dat de heropstart in veilige omstandigheden kon gebeuren. Er is plexiglas aan de kassa's en de wachtrijen, er zijn zowel in de winkels als in de ruimte voor het personeel zuilen met ontsmettingsgel en instructies. Het personeel draagt mondmaskers en we hebben maatregelen genomen om het aantal mensen in de refter en andere ruimtes te beperken. De klanten leggen we bij het binnenkomen op een vriendelijke manier uit wat de richtlijnen zijn en hoe we hen beschermen." "De winkels zijn 10.000 vierkante meter groot. Er kan dus zelfs tot duizend man binnen onder de huidige regels", zegt Vanhalst. "Maar ik zie zo'n grote toeloop niet gauw gebeuren. Een goede zomer en een goed najaar zouden veel goed maken. Het zou niet volstaan om het omzetverlies op te halen, maar dan zou het jaar nog niet volledig verloren zijn."