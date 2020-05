Deusjevoo is een van de grootste decorbouwers van ons land. De coronacrisis hakt er diep in. "90 procent van onze business ligt stil."

Het Limburgse interieur- en decorbouwbedrijf Deusjevoo ontwerpt en produceert met 26 mensen interieurprojecten voor bedrijven, beursstanden en decors voor de tv-wereld en de showbizz. "We zijn een van de grootste decorbouwers van het land", zegt CEO Jo Peters. "70 procent van wat je ziet op de Vlaamse buis is door ons ontworpen en gebouwd." Deusjevoo bouwt decors voor tv-programma's zoals Familie (VTM), De Battle (Vier) en Vandaag over één jaar (Eén). Voor dit jaar had Peters gerekend op een omzet van 4,5 miljoen euro. Hij zal al blij zijn als hij de helft kan redden. "90 procent van onze business ligt stil. Opnames van tv-producties kunnen niet meer plaatsvinden", vertelt Peters. Nu de economie stilaan weer opstart, krijgt Deusjevoo opnieuw voorzichtig vragen van tv-zenders. "Voor de tv-wereld ben ik voorzichtig positief. Ze zoeken oplossingen om programma's op te nemen. Over de beurzen, ons grootse segment, maak ik me geen illusies. Dat zal tot het einde van het jaar waarschijnlijk bijna niets zijn", verwacht Peters. De interieurprojecten voor bedrijven lopen wel nog door. "Sommige bedrijven pakken nu hun showroom aan of richten een kantoor opnieuw in", zegt Peters. Dat zorgt voor een klein beetje activiteit, maar het grootste deel van het team van Deusjevoo is tijdelijk werkloos. "Het is kommer en kwel, maar ik ga niet in een hoekje zitten huilen en wachten tot dit overgaat. We trekken onze laarzen aan, gaan de modder in en pakken dit vast." Peters lanceerde eind april een nieuw product, dat inspeelt op de coronacrisis: een modulaire microstudio waarmee bedrijven hun mensen professioneel kunnen laten videobellen. De studio kan ook dienen voor presentaties, webinars, demo's of podcasts. "Het is een studio op 3 vierkante meter met goed licht, een prima akoestiek en een filtersysteem uit de cleanroomtechnologie, dat virussen en bacteriën doodt. We denken er zo'n zestig van te verkopen dit jaar. In de eerste week zijn er al tien verkocht. Dat project zal ons jaar niet redden, maar het zal wel een blijver worden in ons gamma", verwacht Peters. Van de overheid verwacht hij nu vooral duidelijkheid. "De evenementensector zal niet opstarten voor september. Waarom wordt de tijdelijke werkloosheid voor onze sector niet meteen geregeld tot eind augustus? Ik heb twintig jaar gevochten om het beste team ter wereld samen te stellen. Nu in de ploeg moeten snoeien, zou dramatisch zijn. Ik hoop dat het gezond verstand zal zegevieren, maar ik vrees ervoor." Volgens Jo Peters beseft niemand in dit land hoe groot en hoe divers de eventsector is. En hoeveel freelancers erin actief zijn. "Het is niet simpel, maar we gaan door. Opgeven? Never, nooit", besluit Peters.