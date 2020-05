In een sector waar flinterdunne marges de norm zijn, liet het familiebedrijf Jennes zich opmerken door een behoedzame financiële aanpak. "We geven geen euro te veel uit."

De familiale uitbater van garages Jennes verkoopt diverse merken van de Volkswagen Groep en heeft concessies in Aarschot, Boortmeerbeek, Leefdaal en Machelen. Rudi Jennes en zijn broer Jan leiden het bedrijf. "2019 was een uitstekend jaar", zegt Rudi Jennes. "Ook de eerste maanden van 2020 waren schitterend. En dan ineens valt je activiteit terug op nul. We verwachten dit jaar een omzetverlies met een vijfde, op basis van algemene marktverwachtingen. Sinds maandag 11 mei zijn de winkels weer open. Maar het zal nog lang duren voor er weer vertrouwen is op de bedrijvenmarkt en bij de particulier. De leasemarkt is goed voor 70 procent van onze verkoop." Jennes telt ongeveer 200 werknemers. De voorbije jaren heeft de groep sterk aangeworven. "Die mensen willen we absoluut behouden. Daarom is het stelsel van tijdelijke technische werkloosheid zo belangrijk", aldus Rudi Jennes. "Midden maart werkte nog amper 5 procent van de mensen. We deden enkel herstellingen voor de politie en van ziekenwagens. Nu de winkels weer open zijn, is bijna drie kwart van de mensen weer aan de slag." De opgelegde veiligheidsmaatregelen zijn uiteraard goed, oordeelt Jennes, maar ze kosten geld en wegen op de productiviteit. "Alle wagens worden volledig ontsmet. De zachte onderdelen van het interieur, zoals de zetels, kunnen we niet ontsmetten met alcohol, want dat zou ze beschadigen. Ze worden daarom overtrokken met plastic omhulsels. Dat betekent ruim 35.000 euro extra kosten." Op de kleintjes letten is dan ook belangrijk. "Al onze financiële mensen bleven aan de slag. Alle openstaande rekeningen werden geïnd. We besparen waar we kunnen. Het marketingbudget is bijna volledig teruggeschroefd. We geven geen euro te veel uit. Als we geld uitgeven, is het aan veiligheid", verklaart Rudi Jennes. "We hebben gelukkig reserves. Maar ik hoop toch dat de economie hervat vanaf juni. We hopen dat de overheid het stelsel van tijdelijke werkloosheid verlengt tot eind dit jaar. De economie zal, vermoed ik, maar langzaam weer aantrekken. En hopelijk komt er geen tweede besmettingsgolf." Blijvende veranderingen door de coronacrisis verwacht Jennes nauwelijks. "Er wordt meer online vergaderd, via videoconferenties. Dat zal toenemen. Maar er gaat niets boven persoonlijk contact en lichaamstaal. We zien daarnaast een lichte klim van de onlineverkoop, maar die blijft marginaal. Een particulier wil een auto voelen en erin zitten, voordat hij koopt." Heeft de ondernemer stress? "Enkel positieve stress. Je moet het hoofd koel houden en veel communiceren met de medewerkers. Bij ons is overigens geen enkele coronabesmetting vastgesteld. Ik lees ook veel over hoe het in het buitenland evolueert. Zo behoud je de kans op slagen."