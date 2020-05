Geen coronamiserie, maar booming business bij Art & Craft, een specialist in consumentenelektronica met een webshop en twee fysieke winkels. "We waren al dicht voor dat moest."

"In onze branche zijn we de grootste van de kleine spelers", zegt Sven Bastiaens, de oprichter en CEO van Art & Craft. Hij draaide vorig jaar met vijftig medewerkers een omzet van 54 miljoen euro. Zijn winkels in Sint-Denijs-Westrem en Mariakerke zijn sinds maandag 11 mei weer open. "Mijn winkelmedewerkers zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen. Maar ik verwacht van die heropening niet zo veel. Onze winkels leveren maar 15 procent van onze omzet. Het onlineplatform is veel belangrijker." Nog voor de verplichting om de winkels te sluiten, waren de fysieke verkooppunten van Art & Craft al dicht. "Ik vond die taferelen in de winkels, aan de toonbank, niet veilig voor onze mensen. Daarom hebben we in maart de knop omgedraaid en alles ingezet op de onlineverkoop", verklaart Sven Bastiaens. "Dat was de juiste beslissing. De laatste acht weken draaien we gemiddeld genomen op 120 tot 140 procent van de omzet van vorig jaar." Een deel van zijn winkelpersoneel zette Bastiaens tijdens de lockdown in op de onlineklantendienst. "Het is anders werken. Iedereen werkt van thuis, maar de ploeg doet het heel goed", zegt hij. "We hebben nu te veel werk, maar we houden met iedereen dagelijks contact. Het is gas geven." Het is dan ook druk in de webshop. "Normaal verwerken we 700 tot 800 orders per dag. Nu halen we dagelijks 1500 tot 2000 bestellingen binnen. Dat zijn de volumes die we verwerkt moeten krijgen. We hebben een goede samenwerking met Connect+, dat zorgt voor de logistiek", duidt Bastiaens. De pakjesbezorgers hebben wel moeite om de coronadrukte zonder al te veel vertragingen te verwerken. In het begin van de lockdown verkocht Art & Craft vooral webcams, schermen en klavieren, om het telewerken mogelijk te maken. "Daarna kwamen de hogedrukreinigers, de stofzuigers en de ramenreinigers. Met het mooie weer hebben we ook al een eerste piek bij de barbecuesets gezien. En nu roteren de tv-toestellen heel goed. Die hadden we massaal ingekocht voor het EK voetbal en de Olympische Spelen", zegt Bastiaens. De ondernemer is ervan overtuigd dat e-commerce nog belangrijker zal worden in de elektrobranche. "Heel veel collega's zullen inzien dat ze een degelijke onlineoplossing nodig hebben. Online is zeker niet de vijand van de fysieke winkel", onderstreept Bastiaens. Hij is ook blij met ondersteunende acties zoals #kooplokaal. "Dat leeft wel bij de klanten", ervaart Bastiaens. Hij denkt dat het nu het moment is om de merknaam Art & Craft nog prominenter in de markt te zetten. Over de aanpak van de overheid is de ondernemer mild. "Ik ben wel bang van die pandemie. Volgens mij heeft de regering juist gereageerd", besluit Bastiaens.