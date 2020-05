Luminex is actief in de concert- en de evenementensector. De topmaanden april, mei en juni zijn al in het water gevallen, en ook voor het najaar zijn de vooruitzichten somber.

Luminex is bij het grote publiek geen bekende naam, maar het Genkse technologiebedrijf is wel een vaste klant in de Trends Gazellenlijst van groeibedrijven en het won vorig jaar de Leeuw van de Export. De onderneming, die in 2003 is opgericht door Bart Swinnen en Jan Renckens, is een specialist in de apparatuur die de communicatie regelt tussen het klank- en lichtspektakel op een podium en de regie die alles bestuurt. Op het palmares prijken onder meer concerten van Coldplay, Tomorrowland, het Eurovisie Songfestival, het Europees Parlement, de Facebook-studio's en het tennistoernooi Roland Garros. In april, samen met mei en juni de traditionele topmaanden in de aanloop naar het festivalseizoen, lag de omzet 80 procent lager dan vorig jaar. Ook de andere pijler, de najaarstournees, valt wellicht grotendeels weg. In de eerste fase van de crisis heeft Bart Swinnen er dan ook vooral voor gezorgd dat het bedrijf voldoende financiële zuurstof had. "We zijn structureel een gezond bedrijf, met dertig werknemers hier en zes in Japan. We hebben iedereen halftijds op tijdelijke werkloosheid gezet, bespaard op productiepartners en betalingsuitstel gevraagd bij onze financiële partners. Het was vooral belangrijk te kunnen blijven investeren." "Nu zitten we in de tweede fase", gaat Swinnen verder. "We focussen op niches in onze sector die wel nog draaien, bijvoorbeeld vaste installaties voor theaters en tv-studio's. Zeker in de tv-wereld worden augmented reality (AR) en virtual reality (VR) almaar belangrijker, dus verschuiven we de focus van onze technologie-ontwikkeling in die richting. Dat levert niet dadelijk omzet op, maar we staan wel op de eerste rij wanneer de markt opnieuw start." Het voordeel van een crisis vindt Swinnen dat die de tijd geeft om de processen beter in kaart te brengen. "Het is logisch dat je niet gewoon in winterslaap gaat als bedrijf en nadien gewoon voortdoet. We zijn nooit gestopt met ontwikkelen, al deden we dat dan van thuis uit. Nu bekijken we hoe we weer zullen opstarten, maar dat is een proces van één of twee maanden. Ik vermoed dat de markt pas in het eerste kwartaal van 2021 normaliseert." In de derde fase wil Luminex focussen op zijn langetermijnstrategie. "We zijn een high-endspeler op een nichemarkt, maar nu ondervinden we dat die markt misschien te beperkt is", zegt Swinnen. "Dus zijn we nieuwe ontwikkelingen aan het plannen. Wellicht zullen we investeerders zoeken om die nieuwe projecten te ondersteunen." Over de rol van de regering is Swinnen niet onverdeeld positief: "Ze doet veel inspanningen en neemt veel snelle maar niet altijd even doordachte beslissingen. Het is soms heel duidelijk wat niet mag, maar niet wat wel kan. In het begin leek de aanpak volledig gestuurd door virologen, zonder dat iemand naar de economie keek. Uiteraard komt de gezondheid op de eerste plaats, maar ik hou mijn hart vast voor de economische gevolgen. Ik denk dat onze overheid ook snel duidelijk moet maken dat Belgium back in business is."